Incidente a Torre Maura, auto si schianta contro il semaforo: la vittima è il 26enne Alessio Passeri

A cura di Enrico Tata

La vittima del terribile incidente avvenuto all'alba di lunedì a Torre Maura, periferia Est di Roma, è il 26enne Alessio Passeri. Il ragazzo era a bordo della sua auto, una Citroen C1, e viaggiava lungo viale di Torre Maura. Improvvisamente e per cause ancora da accertare, la macchina ha sbandato e si è schiantata contro il semaforo all'altezza del civico 82.

Morto Alessio Passeri, ferite gravemente due amiche

L'impatto è stato violentissimo e per il 26enne non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari arrivati sul posto hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma senza successo. A bordo dell'auto c'erano anche due amiche, entrambe rimaste ferite. Una è stata soccorsa e trasferita in codice rosso al Policlinico Casilino e l'altra al Policlinico di Tor Vergata. Per entrambe la prognosi è riservata, ma nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Indagini sulla dinamica dell'incidente

Sulle cause dell'incidente c'è ancora incertezza. Dei rilievi si stanno occupando le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Spetta a loro ricostruire il motivo per cui l'automobile del giovane sia uscita improvvisamente di strada e si sia schiantata contro un palo. Nei prossimi giorni saranno ascoltate le ragazze ferite e verranno esaminati eventuali filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Chi era Alessio Passeri

Stando a quanto riporta il Messaggero, Alessio Passeri avrebbe compiuto 27 anni a giugno e viveva in zona Giardinetti a Roma. Lavorava in una pizzeria come fattorino per la consegna a domicilio. Era residente nella Capitale, ma la sua famiglia è originaria di Pontecorvo, provincia di Frosinone.

Il sindaco del paese ciociaro, Anselmo Rotondo, ha ricordato il ragazzo con queste parole: "La nostra comunità piange ancora una volta una giovane vita spezzata tragicamente. Alessio Passeri viveva nella Capitale, ma il suo papà e tutta la sua famiglia sono persone originarie della nostra comunità e risiedono a San Cosma. Un abbraccio a tutta la famiglia, a nome personale e dell'intera amministrazione comunale, per questa tragedia".