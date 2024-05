Operazione di polizia a Torre Maura, in corso lo sgombero dello Squat Radar

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Sgombero in corso dello Squat Radar in via delle Averle 10 a Torre Maura, periferia Est di Roma. Sul posto vigili urbani e polizia di Stato. Stando a quanto si apprende dagli occupanti (ma la notizia viene smentita dalla polizia) ci sarebbero alcuni fermi.

Lo stabile, stando a quanto si apprende, era occupato da oltre venti anni. Secondo la questura di Roma, l'operazione sarebbe in corso e si starebbe svolgendo senza nessuna criticità.