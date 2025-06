Sgomberato un palazzo alla Romanina: 4 persone arrestate, 13 identificate e droga Blitz in un edificio alla Romanina, con 4 arresti, 23 persone identificate e 24 locali sgomberati. È il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato in via Eudo Giglioli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

La polizia nel sottotetto sequestrato covo dei Latinos

Quattro arresti, ventitré persone identificate e ventiquattro locali sgomberati è il bilancio dell'operazione della Polizia di Stato che ha fatto un blitz in un edificio in via Eudo Giglioli. Il provvedimento è scattato nella mattinata presto di oggi, martedì 24 giugno, come richiesto dal questore di Roma e sotto il coordinamento operativo del Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Romanina.

Quattro arresti

Tutte le persone identificate, tra le quale undici non italiani, sono state accompagnate all’Ufficio Immigrazione, per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Quattro persone sono state arrestate, tra le quali tre per il reato di spaccio di sostanza di stupefacente. Per il quarto è scattata la misura di custodia cautelare per un furto già commesso.

Operazione con "approccio multitasking"

I sopralluoghi arrivano dopo le tensioni che si sono registrate nelle scorse settimane proprio nei pressi del palazzo. Un'operazione congiunta alla quale hanno partecipato polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, con il supporto della polizia locale e della sala operativa sociale. Nel corso delle operazioni fatte con un ‘approccio multitasking' gli agenti hanno trovato della droga nascosta all'interno di un appartamento non direttamente interessato dalle operazioni di sgombero.

Gli agenti durante i controlli hanno ispezionato anche le persone che vivono in altre abitazioni. In un garage hanno trovato e sequestrato un veicolo usato per furti e rapine. L'edificio è stato riconsegnato ad un referente dell’ente proprietario.