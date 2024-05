video suggerito

Incidente sulla via Cimina, carabiniere in congedo si schianta in moto contro un furgone e muore Tragedia su via Cimina a Caprarola, dove Giovanni Bosco, 61 anni, è morto in un incidente. La sua moto si è scontrata con un furgone, inutile l'intervento dell'eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Giovanni Bosco (Foto Facebook)

È Giovanni Bosco il motociclista morto in un incidente stradale lungo via Cimina a Caprarola, in provincia di Viterbo. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 11 maggio, in località San Rocco. A scontrarsi sono stati la sua moto e un furgone. Il sessantunenne ha avuto la peggio, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Giovanni era un carabiniere in pensione, brigadiere, ha prestato servizio a Nepi e Civita Castellana, sempre nel Viterbese. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi d'addio da parte di chi lo conosceva e gli voleva bene.

L'incidente sulla Cimina in cui è morto Giovanni Bosco

Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita era pomeriggio e Giovanni stava viaggiando in sella alla sua moto lungo via Cimina. Ieri era una splendida giornata di sole e Giovanni si stava godendo qualche ora all'aperto con una delle sue più grandi passioni, appunto le due ruote. Era all'altezza del chilometro 15 e del bivio per Caprarola quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone. L'impatto è stato violento e dopo l'urto, è stato sbalzato dalla sella e la moto si è incendiata. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario e sul luogo del sinistro è atterrata un'eliambulanza, pronta per trasportarlo in volo in ospedale.

Motociclista morto, ferito il conducente del furgone

Le condizioni del motociclista sono parse fin da subito gravissime. I paramedici hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite e i traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Il conducente del furgone è rimasto lievemente ferito. Sul luogo dl sinistro sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La dinamica del sinistro è fase di ricostruzione.