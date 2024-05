video suggerito

Minaccia e picchia la compagna, 27enne arrestato e portato in carcere Minacciava e picchiava la compagna, per questo gli agenti della polizia locale di Roma hanno arrestato e portato in carcere un 27enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha aggredito verbalmente e fisicamente la compagna. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno arrestato un uomo di ventisette anni, residente con la sua famiglia ad Ostia Lido, per maltrattamenti. La misura di custodia cautelare nei suoi confronti è scattata al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, come disposto dal giudice delle indagini preliminari. L'uomo, che appunto dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di maltrattamenti, è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Una convivenza di aggressioni fisiche e verbali

I fatti risalgono ai giorni scorsi, ma la vittima era già da tempo finita in una spirale di violenza, che dopo l'ennesimo episodio ha trovato il coraggio e la forza di denunciare. Secondo quanto raccolto dagli agenti nella denuncia e ricostruito in sede d'indagine, il ventisettenne, in Italia da circa un anno e mezzo, aveva fatto venire a Roma la moglie da un paio di mesi.

Una convivenza, che per la donna si è trasformata in un incubo. Sono iniziate aggressioni fisiche e verbali, gelosie da parte del partner, che le impediva di vivere liberamente la propria vita. Ora la donna ora si trova in struttura protetta per dedicata alle vittime di violenza.

Uomo arrestato per maltrattamenti su un pullman verso Ardea

Un altro caso di cronaca che riguarda violenza domestica è avvenuto nella provincia Sud di Roma, dove nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio – Nettuno hanno arrestato e portato in carcere un cinquantaduenne. L'uomo ha ricevuto un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Roma.

Deve infatti scontare una pena di due anni e due mesi di reclusione, per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori. Fatti quelli contestati che avrebbe commesso nel 2016 e 2019. Gli investigatori lo hanno rintracciato a bordo di un pullman diretto verso Ardea e lo hanno fermato, portandolo nella casa circondariale di Velletri.