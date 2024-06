video suggerito

Ilicic in campo a EURO2024 dopo l'inferno della depressione: "Mia storia di ispirazione, fa piacere" Ilicic in campo a EURO2024 dopo l'inferno della depressione: il racconto del suo esordio a 36 anni in un grande torneo e i complimenti ricevuti da Declan Rice.

A cura di Vito Lamorte

Josip Ilicic in campo a EURO2024 dopo l'inferno della depressione. Il calciatore della Slovenia, che in Italia abbiamo apprezzato con le maglie di Atalanta, Palermo e Fiorentina; ha fatto il suo esordio a 36 anni in una fase finale di un grande torneo per nazioni. Un momento davvero bello dopo un periodo personale particolarmente difficile in seguito al Covid.

Il classe 1988, che ora gioca al Maribor in patria, è entrato contro l’Inghilterra a un quarto d’ora dalla fine per proteggere il prezioso pareggio degli sloveni e ha impreziosito la sua presenza numero 82 con la sua nazionale, che mai aveva superato il primo turno in due Mondiali e un Europeo.

Ilicic fa l'esordio a EURO 2024: "Mia storia di ispirazione, fa piacere"

Josip Ilicic ha commentato così a Sky Sport l'esordio a EURO 2024: "È difficile da spiegare questa emozione, è una cosa meravigliosa soprattutto per noi giocatori e per tutto lo staff, e soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci. Non è che smetto eh, ma mi mancava un traguardo come questo per dire che ho dato tutto me stesso, per raggiungere questo tipo di partite e di risultati".

All'inviato di Sky, Filippo Benincampi, che gli ha detto come la sua storia sia stata d'ispirazione per molti ha risposto: "Mi fa piacere… Anche ieri quando sono entrato in campo un avversario mi ha detto che mi rispetta molto, la mia storia è conosciuta un po' in tutto il mondo. Sto parlando di Declan Rice".

Ilicic a sorpresa agli Europei dopo 3 anni

Il CT della Slovenia, Matjaž Kek, l’ha richiamato in nazionale dopo 3 anni: l'ultima volta risaliva a novembre 2021 contro Cipro. Josip Ilicic il 4 giugno in amichevole con l’Armenia a Lubiana è tornato in gol e poi è stato inserito nella lista definitiva.

Kek ha chiarito così la sua chiamata alla vigilia dell’Europeo: "L’ho portato in Germania perché ha giocato una bella stagione nel Maribor. Non siamo venuti qui a fare i turisti".