Riera su Palladino dopo la lite in campo: "Non andrà lontano, magari un giorno ci rincontreremo" Scintille tra Palladino e Riera dopo Fiorentina-Celje di Conference League. Conferenza stampa di fuoco dell'allenatore della formazione slovena.

A cura di Marco Beltrami

Fiorentina-Celje ha avuto un finale polemico. Al termine della sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League, momenti di tensione tra le due panchine con un faccia a faccia anche duro tra gli allenatori Palladino e Riera. È stato il tecnico spagnolo poi in conferenza stampa a spiegare quanto accaduto, con parole forti nei confronti dell'avversario.

Cosa è successo tra Palladino e l'allenatore del Celje

Al momento dei saluti e della stretta di mano, c'è stato un confronto apparentemente non leggero tra i mister di Fiorentina e Celje. Riera, in italiano (probabilmente una lingua perfezionata durante la sua sfortunata avventura da calciatore all'Udinese) non si è trattenuto davanti ai microfoni: "Noi siamo una squadra della Slovenia e abbiamo un valore di 13 milioni contro 300 della Fiorentina. Sono andato a dargli la mano e mi ha detto che parlo troppo".

Riera racconta la lite con Palladino

Parole che hanno scatenato la piccata reazione dell'ex esterno di Liverpool e Manchester City: "Parlo troppo? Cosa vuoi, che ti dica che sei bello, forte, grande e che sei il migliore? Impossibile, non penso che qualcuno si aspetti questo, anche da parte di un altro collega. I miei giocatori non sono stupidi, leggono tutto sui giornali. Dopo che sono andato a dare a mano, per me è finita. Chi va avanti è bravo. Non parlo, ma tu che vuoi".

Insomma dal suo intervento si può comprendere come Riera si sia molto arrabbiato con Palladino. Per questo non è mancato nemmeno un monito per il tecnico della Fiorentina: "È più giovane di me, ha troppo troppo da imparare e questo commento per me non è stato una bella cosa. Ma il calcio ti dà sempre qualcuna altra opportunità. Non lo so se un giorno giocherò io con 300 milioni contro lui che ne ha 13. Vediamo come finisce questa partita, visto che contro i 13 ha avuto un po’ di paura no? Non mi è piaciuto. Non penso che con la mentalità di questo allenatore si possa vincere tanto, vedremo". Palladino stuzzicato a sua volta sulle parole di Riera ha preferito non rispondere, limitandosi a dire: "Credo che tra colleghi serva rispetto".