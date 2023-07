Il virus che ha annullato l’amichevole con la Juventus costerà caro al Barcellona: 2 milioni di euro L’epidemia di gastroenterite che ha colpito i giocatori del Barcellona, costringendoli a non disputare l’amichevole americana contro la Juve, ha avuto una ripercussione economica enorme sulle entrate del club catalano.

A cura di Alessio Pediglieri

(credits: @FCBarcelona)

Juventus-Barcellona, amichevole di lusso nella tournée estiva americana ha fatto clamore e non per il risultato a sorpresa del match ma perché non si è potuta giocare. Complice un virus intestinale che ha messo k.o. l'intera squadra a disposizione di Xavi, dovendo così rinunciare all'incontro valido per il Soccer Champions Tour 2023 a poche ore dal calcio d’inizio. Con un ripercussione economica ai danni del club catalano, milionaria.

Una situazione quasi paradossale ma inevitabile con il club spagnolo che ha fatto di tutto per evitare lo stop, senza riuscirci. Di fronte ai malesseri ripetuti e diffusi in gran parte dei giocatori a disposizione di Xavi, è stato lo stesso Barcellona attraverso i propri canali ufficiali ad annunciare mezz'ora prima del match l'impossibilità di scendere in campo: "L'FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi's Stadium, nell'ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata" si è letto sui vari account ufficiali azulgrana, a causa di una epidemia di gastroenterite virale.

Un colpo bassissimo per l'organizzazione del Soccer Champions Tour 2023 che vede squadre di primissimo livello inserite nella competizione, come – oltre a Juve e Barcellona – anche Milan, Real Madrid, Arsenal e Manchester United. Che annunciano sfide che saranno tutt'altro che semplici amichevoli estive per la qualità dei giocatori in campo e per sane rivalità che già hanno mostrato di non essere di certo andate in vacanza, come in occasione del derby inglese tra Gunners e Red Devils.

Leggi anche La Juventus avvia il processo per uscire dalla Superlega: serve il consenso di Real e Barcellona

L'annullamento all'ultimo istante del match ha messo a dura prova la gestione del Torneo che ha richiamato a sé migliaia di tifosi americani che hanno dato l'assalto a rivendite online e autorizzate polverizzando in poche ore i biglietti per assistere dal vivo alle partite. Tra queste, anche Juve-Barcellona mai disputata e che adesso ha messo in moto la macchina dei rimborsi. A nulla è valso anche l'estremo tentativo del Barça di rimediare posticipando a lunedì 24 luglio: impossibile, lo stadio sarà impegnato con un altro evento extra sport con Taylor Swift che terrà due concerti quella settimana, per cui si è già dato il via alla preparazione dei palchi e di tutto il necessario.

Così, la mancata partita avrà un costo economico enorme che ricadrà sul Barcellona, anche se il club non dovrà risarcire in prima persona i migliaia di tifosi che hanno acquistato il biglietto, visto che come tutte le altre società, ha firmato all'atto dell'iscrizione al Soccer Champions Tour, una assicurazione che lo tutelava da questo tipo di situazioni. Tuttavia. come riporta lo spagnolo Marca, è stato calcolato che il Barcellona avrà comunque un enorme "vuoto" economico derivante dalla mancata vendita del merchandising approfittando della partita contro i bianconeri, trasformatasi poi in una sgambata da parte della Juventus, rigorosamente a porte chiuse.

Un buco stimato in circa 2 milioni di euro. Tanto – sostiene ancora Marca – è il calcolo effettuato sulle stime in partenza, visto che per l'intero torneo era stata stimata un'entrata economica derivante da parte degli incassi e dalla vendita di prodotti a marchio Barça di 12 milioni di euro. Adesso non resta che tornare a promuovere le prossime partite chiamando a rapporto i tifosi azulgrana in Ameria perché non perdano speranza ed entusiasmo nel vedere i loro beniamini cimentarsi in amichevoli di lusso assoluto. In attesa del momento clou, il Clasico contro il Real Madrid, in programma il prossimo 29 luglio. Dove non saranno ammessi mal di pancia.