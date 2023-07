Arsenal-Manchester è tutto fuorché un’amichevole: Martinez falcia Saka, poi il duro faccia a faccia Nel test americano tra Arsenal e United, minuti di tensione dopo un’entrata durissima di Lisandro Martinez ai danni di Bukayo Saka. Il tackle sulle caviglie è voluto, sfiorata la rissa in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Altro che amichevoli estive, alcune partite di metà luglio sono già in pieno clima campionato, come è accaduto nell'ultimo Arsenal-Manchester United, incontro ravvicinato tra due big della Premier League dove non è mancato lo spettacolo, i gol e soprattutto l'agonismo che ha trasformato il match in qualcosa di più di un semplice test estivo. E l'intervento durissimo di Martinez su Saka è stata la cartina tornasole di un clima già rovente.

Perdere non fa mai bene, nemmeno quando non c'è nulla in palio e soprattutto se chi hai di fronte è uno dei tuoi avversari storici. E il tutto si esaspera ancor più se si tratta di un derby, come è accaduto in occasione di Arsenal-Manchester United, al MetLife Stadium a East Rutherford, nel New England durante la tournée americana delle due squadre inglesi. Così, pur avanti 2-0 ancor prima della fine del primo tempo, ci ha pensato Lisandro Martinez a esacerbare la contesa, con una durissima entrata sulle caviglie di Bukayo Saka, scatenando la dura reazione dei giocatori Gunners in campo.

Entrambe le squadre hanno schierato diversi giocatori della prima squadra poiché sia Arteta che ten Hag hanno lasciato pretattiche e turn-over in panchina, dando subito ai titolari minuti importanti nelle gambe, ma anche cosa li attenderà nella prossima stagione oramai alle porte con una anteprima caldissima che potrebbe essere in Premier una delle sfide decisive per giocarsi il titolo 2023-2024. Così, non è mancato lo spettacolo con i gol dello United che sono arrivati su svarioni difensivi dell'Arsenal, grazie al tiro di Bruno Fernandes su imprecisione di Aaron Ramsdale che ha anticipato il raddoppio di Jadon Sancho.

Tuttavia, il primo tempo è passato in archivio per tutt'altro motivo, con una azione consumatasi a ridosso dell'intervallo che ha attirato l'attenzione generale, scatenando un accenno di rissa in campo tra i giocatori. A mettere il sale sulla coda del match ci ha pensato il sempre fumantino Lisandro Martinez che, su una palla vagante a centrocampo ha pensato bene di non desistere e, malgrado l'evidente ritardo, è intervenuto duramente su Bukayo Saka: un'entrata violenta, cattiva, inutile. Tutti elementi che hanno provocato una mini colluttazione fino a quando la stella argentina è stata raggiunta dal capitano dei Gunners, Martin Odegaard.

L'eccessiva aggressività di Martinez ha infiammato per alcuni istanti il match: Odegaard, vicino alla scena, si è mosso subito in direzione dell'argentino per affrontare il suo avversario, poi altri giocatori del calibro di Mason Mount, William Saliba e Luke Shaw si sono tutti avvicinati creando un drappello di giocatori in feroci testa a testa che si sono conclusi fortunatamente con qualche parola e brutte occhiatacce. Per l'arbitro americano Vazquez tutto si è concluso con una normale amministrazione dell'episodio: ammonizione per Lisandro Martinez e match ripreso. Che poi lo United ha vinto ai calci di rigore a causa dell'errore decisivo dal dischetto di Vieira e del tiro perfetto da parte di Eriksen.