Dani Alves: “Ho guadagnato milioni da calciatore, ma ero più felice in carcere con 113 euro”

Dani Alves ha cambiato vita e ha rivalutato il suo passato: “Guadagnavo milioni ma non vedevo Dio, mi sono detto ‘Che valore hanno milioni di euro senza un Padre?'”

Dani Alves ha cambiato completamente vita e adesso fa il predicatore evangelico: ogni settimana parla a una vasta platea di fedeli portando la sua esperienza come monito nelle chiese che lo ospitano. L'ultima testimonianza è quella dello scorso giugno alla Casa De Dios in Guatemala dove ha parlato anche della sua carriera da calciatore, finita nel 2023 dopo averlo portato nelle migliori squadre al mondo.

Nel 2023 il calciatore è stato arrestato e condannato a oltre quattro anni di carcere per violenza e coercizione nei confronti di una donna che lo aveva accusato di molestie sessuali, ma è uscito dal carcere nel marzo 2024 dopo aver pagato una cauzione di un milione di euro. Nella sua carriera da predicatore si allontana completamente dal suo passato, dicendo che in galera è stato più felice rispetto a quando guadagnava milioni in campo.

Il sermone di Dani Alves dopo il carcere

La vita dell'ex calciatore è completamente cambiata e oggi gira il mondo come predicatore. Si è avvicinato alla fede dopo essere uscito dal calcio e nell'ultimo discorso tenuto in Guatemala ha rivalutato tutto il suo passato. Il sermone dal titolo "Il mio Padre è il GOAT", con un chiara allusione al calcio, è stato pronunciato a giugno in occasione della festa del papà che nel Paese si celebra il 17 giugno. Dani Alves ha rivalutato tutte le sue scelte passate: "Ho guadagnato milioni di euro grazie a Dio, anche se non lo vedevo, e grazie al calcio. Ma in prigione, guadagnando 113 euro, ero più felice che guadagnando milioni".

Ha raccontato ai fedeli di come si è avvicinato a Dio trovando la felicità proprio nel periodo trascorso in carcere: "Prima giocavo a calcio, poi ero in prigione a fare le pulizie. Ma avevo mio Padre con me, quindi mi sono detto ‘Che valore hanno milioni di euro senza un Padre?'". Dani Alves è uscito dal carcere nel 2024 pagando un milione di euro di cauzione e da quel momento si è allontanato dal mondo del calcio, diventando un predicatore.