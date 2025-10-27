Cosa fa oggi Dani Alves dopo essere uscito dal carcere: ha una nuova vita lontana dal calcio

Dopo 14 mesi trascorsi in prigione Dani Alves è stato assolto dalle accuse di stupro e ha deciso di cambiare completamente vita, allontanandosi dai riflettori: ora predica in una chiesa in Spagna.

Dani Alves ha voltato pagina e sta cercando di dimenticare l'ultimo anno che lo ha messo a dura prova. Il brasiliano era stato condannato a oltre quattro anni di carcere per violenza e coercizione nei confronti di una donna che lo aveva accusato di molestie sessuali e ha trascorso diversi mesi dietro le sbarre in Brasile, ma è stato poi assolto per mancanza di prove.

Dopo 14 mesi trascorsi in galera ha ottenuto nuovamente la sua libertà ma ha scelto di cambiare vita, allontanandosi dal mondo dello sport e sparendo dai riflettori dei media. Il suo caso giudiziario è stato seguito con attenzione dal mondo intero ma ora è sparito dai radar dedicandosi a una nuova attività: l'ex calciatore vive in Spagna ed è diventato un predicatore evangelico.

Dani Alves cambia vita, ora è un predicatore

I fedeli di una chiesa di Girona hanno trovato un nuovo predicatore che conduce i loro riti. È Dani Alves che, dopo essere stato assolto dall'accusa di violenza sessuale, ha deciso di allontanarsi dal calcio per dedicarsi alla nuova attività e riaccendere la fiamma della fede: da qualche tempo è diventato un predicatore evangelico per la chiesa della cittadina spagnola. Sul web girano le immagini dei suoi discorsi in cui fa riferimento anche ai mesi trascorsi in carcere: "Bisogna avere fede, io ne sono la prova. Perché ciò che Dio promette, Dio mantiene. Ho stretto un patto con Dio, nel momento peggiore della mia vita, mi ha raccolto, mi ha portato in Chiesa per il viaggio, e oggi sono in cammino grazie a lui".

Anche sul suo profilo Instagram il tenore delle foto è completamente diverso rispetto al passato. C'è poco spazio per il calcio, dal quale l'ex terzino della Juve si è allontanato in maniera drastica dopo essere tornato in libertà, ma si vedono molte foto con la Bibbia sottomano accompagnate da vari passi del Vangelo. Dopo l'assoluzione ha ripreso anche la sua relazione con la modella Joana Sanz, dalla quale aspetta il primo figlio, e che gli è stata accanto anche in questa nuova avventura dove porta la sua esperienza al servizio dei fedeli della chiesa evangelica.