Il video di Mbappé che parla inglese diventa virale: sembra intelligenza artificiale, ma è proprio lui Mbappé ha rilasciato un’intervista alla CNN prima di EURO 2024 e molti tifosi sono rimasti colpiti dalla stessa cosa: nessuno si aspettava che parlasse così bene la lingua inglese. Sembra intelligenza artificiale, ma è proprio lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé si sta preparando per EURO 2024 con la Francia dopo l'ufficialità del suo approdo al Real Madrid. L'attaccante francese è una delle stelle degli Europei che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e nei giorni scorsi c'era stata un po' di apprensione per un piccolo infortunio, ma tutto sembra rientrato.

Il classe 1998 nato a Parigi sarà il capitano dei Bleus per la prima volta in un torneo e il suo desiderio è quello di replicare quanto fatto nella Coppa del Mondo 2018, ovvero vincere. Mbappé nelle scorse ore è stato protagonista di una lunga e approfondita intervista alla CNN e c'è stato un dettaglio che ha sbalordito tutti.

Mbappé che parla inglese sembra intelligenza artificiale, ma è proprio lui

Nella conversazione con Amanda Davies della CNN il 25enne attaccante del Real Madrid ha parlato della sua volontà di voler vincere un altro titolo con la Francia dopo la finale dei Mondiali persa con l'Argentina in Qatar. Quello che ha più colpito dell'intervista, però, è stato l'inglese perfetto da parte del capitano transalpino: nessuno era a conoscenza di questa aspetto di Mbappé e sono stati tanti gli elogi nei suoi confronti.

Alcuni hanno pensato che fosse fatto con l'intelligenza artificiale ma non è così: è proprio lui.

Mbappé vuole vincere gli Europei: "È l’unico che mi manca"

Mbappe è il terzo miglior marcatore della Francia con 47 gol e ha vinto la Scarpa d'Oro all'ultima Coppa del Mondo con otto gol, quando ha firmato una tripletta nell'emozionante finale contro l'Argentina.

I Bleus hanno perso ai rigori ma la cocente eliminazione a EURO 2020 contro la Svizzera è il neo che Mbappé vuole dimenticare nella sua esperienza con la nazionale: per questo motivo vuole vincere gli Europei e completare il quadro delle vittorie con la Francia dopo la Coppa del Mondo e Nations League.

Parlando dopo i Globe Soccer Awards Europe in Sardegna, Mbappé nell'intervista alla CNN ha scoperto le carte: “Ho vinto la Coppa del Mondo. Ho vinto la Nations League. Questo è l’unico trofeo che mi è mancato con la nazionale. Voglio davvero vincere questa coppa. È la mia prima competizione da capitano, quindi è davvero importante per me ed è sempre importante per il paese. Vogliamo che siano orgogliosi di noi. È un'altra opportunità per scrivere la storia del mio paese".

La Francia inizierà il suo cammino a EURO 2024 lunedì quando affronterà l'Austria a Dusseldorf. La nazionale allenata da Didier Deschamps è inserita nel gruppo D con Olanda, Polonia e gli austriaci.