video suggerito

Mbappé si ferma per infortunio, Francia col fiato sospeso a pochi giorni da EURO 2024 Kylian Mbappé tiene la Francia col fiato sospeso per un infortunio al ginocchio: salterà l’amichevole contro il Canada per non correre rischi ed essere pronto per l’esordio contro l’Austria a EURO 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylian Mbappé tiene la Francia col fiato sospeso per un infortunio che ha subito nell'amichevole contro il Lussemburgo. Tutti i tifosi sono in attesa di sapere notizie più precise sul problema che ha colpito il fortissimo attaccante transalpino, che in vista della gara amichevole contro il Canada verrà tenuto a riposo da Didier Deschamps.

Le Bleus affronteranno l'Austria nella gara d'esordio il 17 giugno a Düsseldorf per gli Europei 2024, che si giocheranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Infortunio per Mbappé, Deschamps non lo rischia in amichevole

La Francia deve fare i conti con il problema fisico per Kylian Mbappé in vista dell'ultima gara amichevole contro il Canada prima degli Europei e dell'inizio del torneo continentale.

Il neo attaccante del Real Madrid deve fare i conti con un problema al ginocchio, che subito dopo quello accusato alla spalla che lo ha tenuto fuori per due allenamenti. La botta rimediata nel match amichevole contro il Lussemburgo ma non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave ma c'è attenzione ai massimi livelli per non lasciare nulla al caso.

Il 25enne è stato preservato dal suo allenatore e ha effettuato una seduta di allenamento indoor personalizzata. Mbappé sta affrontando anche un problema alla schiena, che era emerso nelle ore precedenti alla partita contro il Lussemburgo: a questo, come già anticipato, si è aggiunto un colpo ricevuto ad un ginocchio durante la gara di Metz.

Il capitano della Francia sarà sostituito contro il Canada da Olivier Giroud: questa sarà l'ultima partita in Francia per il capocannoniere della storia dei Blues, visto che l'ex attaccante del Milan ha annunciato che lascerà la nazionale dopo gli Europei.

"Penso che supererà tutti": Zidane su Mbappé

Zinedine Zidane ha speso parole importanti per Kylian Mbappé in occasione dell'anteprima del documentario "Le Phénomène Mbappé" di Téléfoot: "Penso che supererà tutti. Bisogna rispettare tutti questi giocatori, e credo che lui lo faccia, ed è questo il bello. Ma penso, guardandolo, che sicuramente supererà tutti gli altri".