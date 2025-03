L’autore della foto virale di Pogacar: “È costata 50 euro ma ho mangiato e bevuto tutto il giorno”

video suggerito

Tadej Pogacar è stato eroico con la vittoria alla Strade Bianche e lo scatto che lo immortala all'arrivo al traguardo racchiude la bellezza di un'impresa che resterà nella storia del ciclismo. Il campione sloveno è stato vittima di una bruttissima caduta ma si è rialzato e ha ripreso uno per uno tutti i suoi rivali trasformando la gara in un capolavoro: il suo trionfo è stato straordinario ed è incorniciato benissimo dalla fotografia che Alen Milavec ha regalato a tutti gli appassionati negli istanti finali della corsa.

Il fotografo sloveno segue personalmente il campione e con un'intuizione geniale è riuscito a trovare il posto giusto per avere la visuale perfetta di tutta la piazza e immortalare l'arrivo al traguardo nel modo più bello. Sembra quasi la scena di un film, con Pogacar che avanza con le braccia in alto verso il traguardo e la folla ai lati che lo acclama e lo spinge negli ultimi metri. Tutto è al posto giusto, ma per ottenere lo scatto Milavec ha combinato la sua genialità con un pizzico di fortuna, finendo addirittura in un bar.

Il racconto dello scatto epico di Pogacar

La foto è diventata virale per la sua bellezza e per l'importanza di quel momento: Pogacar ha vinto la Strade Bianche nonostante la caduta, con una rimonta incredibile, e alla fine ha festeggiato con la folla volando verso il traguardo. Lo scatto è perfetto e dietro alla sua realizzazione si nasconde una storia curiosa che Milavec ha raccontato sul suo profilo Instagram. Il fotografo ha svelato il retroscena divertente, ossia che per trovare l'angolazione migliore è finito in un bar: "Interessante anche la mia storia dietro la foto di oggi. Ieri ho fatto un giro per la piazza principale per trovare la posizione migliore. Ho trovato un bar con balcone e prenotato per oggi. Costava 50 euro, ho mangiato e bevuto tutto il giorno. Ad essere onesti, sono stati alcuni dei migliori soldi che abbia mai speso". Fatta la sua ordinazione, lo sloveno è rimasto seduto al suo tavolino in una postazione privilegiata, in attesa dell'arrivo del ciclista che nel frattempo stava affrontando una gara epica. Al suo arrivo tutto è filato alla perfezione e lo sloveno è riuscito a immortalare il trionfo in una foto che passerà alla storia.