Come giocherà il Real Madrid con Mbappé e Endrick: un'esagerazione di talento, chi resterà fuori Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid e c'è grande curiosità nel vedere come Ancelotti inserirà l'attaccante francese nello scacchiere dei campioni d'Europa. Da capire anche dove giocherà Endrick, altro neo acquisto della Casa Blanca.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Kylian Mbappé: l’attaccante francese classe 1998 lascia il PSG a parametro zero per accasarsi in Spagna dopo sette anni di corteggiamento e di rinvii, che avevano fatto diventare l'operazione una sorta di telenovela. Mbappé ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 2029, con la Casa Blanca e ci sarà un corposo bonus alla firma: si parla di circa 100 milioni di euro, suddivisi sui cinque anni di contratto per una media di circa 20 milioni annui.

Lo stipendio di Mbappé dovrebbe essere più basso rispetto a quanto percepiva al PSG, circa 70 milioni di euro lordi a stagione: secondo i quotidiani spagnoli As e Marca sarà pagato intorno ai 15 milioni di euro netti a stagione, una cifra in linea con quelli di altri calciatori (Vinicius, Bellingham, Alaba), ma avrà vari bonus legati alle sue prestazioni e dovrebbe mantenere l’80% dei suoi diritti d’immagine.

Ora che tutto è stato ufficializzato, la domanda che tutti si stanno facendo da diverse ore è una sola: in che modo giocherà il Real Madrid con Kylian Mbappé?

Come giocherà il Real Madrid con Mbappé

È molto probabile che Mbappé nel Real Madrid possa muoversi come attaccante con Vinicius che parte sempre da sinistra e Bellingham sulla trequarti. A farne le spese potrebbe essere Rodrygo, che è stato importantissimo in questa stagione e ha trovato più spazio rispetto alle altre annate ma che potrebbe vedere ridotto il suo minutaggio con l'arrivo del francese al Bernabeu. Vinicius Jr e Mbappé amano partire dalla stessa zona di campo e non è impossibile pensare che si scambieranno spesso la posizione in quella zona: in questo Ancelotti con i suoi giocatori offensivi è sempre stato un maestro, dando molta libertà e riuscendo ad ottenere grandi risultati da

Questo se Carletto dovesse confermare il 4-3-1-2 visto quest'anno ma non è detto che si possa tornare al 4-3-3 con l'arretramento di Bellingham in mediana e il tridente a quel punto sarebbe composto da Mbappé, Vinicius e Rodrygo.

Non è impossibile pensare ad un 4-2-3-1 in alcune situazioni, con Mbappé riferimento offensivo e alle sue spalle il trio formato da Bellingahm, Vinicius e Rodrygo. Naturalmente, ormai, i numeri sono più riferimento nostro che degli allenatori ma è per capire in che modo possono muoversi in avanti le Merengues.

Dove giocherà Endrick nel Real Madrid

Oltre a Mbappé, però, c'è da individuare in che modo il Real Madrid vorrà inserire Endrick in squadra: l'attaccante brasiliano lascerà il Palmeiras per approdare in Europa e sarà un nuovo asso nella manica per Ancelotti. Questo classe 2006 è una vera punta, che può svariare su tutto il fronte offensivo ma che ha dimostrato freddezza e incisività sotto porta.

C'è chi ipotizza un inserimento graduale, ma il giovane calciatore nato a Taguatinga ha dimostrato di avere grande personalità anche nelle partite con la Seleçao, segnando i primi gol a Wembley e al Bernabeu e facendo capire di essere pronto per tutti i tipi di palcoscenici.

In questo discorso non sono stati citati Arda Guler, che Ancelotti ha definito ‘un calciatore speciale', o Brahim Diaz: non si tratta di nuovi acquisti ma di calciatori offensivi di grandissima qualità che in qualche modo entreranno nelle rotazioni. La quantità di talento con cui dovrà confrontarsi e rapportarsi Carlo Ancelotti nella prossima stagione è impressionante.