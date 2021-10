Il video che mostra (quasi) tutta l’abilità di Haaland con il pallone: “Questo è reale, fidati” L’account della Bundesliga ha pubblicato un video in cui mostra tutta l’abilità e la precisione di Erling Haaland con il pallone. La prima reazione è stupore allo stato purissimo ma pian piano sorgono delle domande sulla veridicità della prova del numero 9 del BVB. Molti utenti hanno messo in discussione quanto visto ma il Borussia Dortmund ha assicurato: “Questo è reale, fidati di noi”.

A cura di Vito Lamorte

Erling Braut Haaland è spesso al centro dei dibattiti calcistici di tutta Europa per le sue grandi qualità e per l'interesse dei più grandi club del Vecchio Continente nei suoi confronti. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund sarà al centro di una vera e propria asta di mercato in vista della prossima estate, quando potrà liberarsi dal club tedesco grazie ad una clausola rescissoria di 75 milioni di euro (può arrivare a 90 con vari bonus) e nelle scorse ora si è parlato anche di mosse da parte di alcune squadre che potrebbero arrivare già a gennaio per provare ad anticipare la concorrenza. In questo momento il centravanti del BVB è alle prese con un infortunio che lo tiene fuori da diverse settimane ma il classe 2000 sta recuperando e non vede l'ora di tornare a disposizione per aiutare i suoi compagni: dopo aver perso diverse partite di Bundesliga e quelle con la nazionale tutti attendono il suo ritorno in campo perché la sua stagione era iniziata con 11 gol e 4 assist nelle 8 gare giocate con i gialloneri, oltre alle 5 in tre gare con la Norvegia nelle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

In attesa di rivederlo in campo Haaland ha deciso di mostrare tutta la sua abilità e la sua precisione con il pallone in video che è stato pubblicato dal profilo ufficiale della Bundesliga: il numero 9 mette tre palloni uno sull'altro e li calcia cogliendo un obiettivo piazzato all'incrocio dei pali della porta. Un pallone dopo l'altro il bersaglio cade sotto il colpi del bombardiere norvegese. Il video è stato prontamente condiviso dall'account del Borussia Dortmund che ha subito specificato: "Questo è reale, fidati di noi".

Ecco, proprio su questo ci sarebbero un paio di cose e molti utenti hanno messo in risalto alcuni punti del video non proprio "reali". Non è tanto il fatto che un calciatore con le qualità di Haaland riesca a centrare l'incrocio dei pali per tre volte di fila in pochi secondi a stupire ma è piuttosto difficile da credere che tre palloni uno sull'altro possano tenersi in equilibrio in maniera perfetta per tanto tempo e che rimangano così anche dopo aver calciato quello più in alto. Appare un'impresa ardua anche per un mago, figuriamoci per un calciatore.

Sono tanti gli esempi di video che hanno lasciato spazio all'immaginazione tra verità e fake, prendiamo tre rapidi esempi che forse ricordano tutti: dalle traverse di Ronaldinho nella pubblicità della Nike fino ai tre tiri di Beckham con la Pepsi in spiaggia e la palla che entrava nei secchi in maniera perfetta passando per i palleggi con due palloni di Kakà. Probabilmente questo video di Haaland finirà in quella categoria lì ma non stentiamo a credere che la prima reazione di tutti sia stata: "Wooow! Ma come è possibile?".