Il Verona fa l’impresa a Bologna e torna a sperare nella salvezza: la Fiorentina non va oltre il pari
Il Verona fa l'impresa e va a vincere al Dall'Ara in casa del Bologna lasciando l'ultima posizione condivisa col Pisa piombando al penultimo posto. Tre punti importanti per sperare ancora nella salvezza anche in virtù della sconfitta della Cremonese e del pareggio casalingo della Fiorentina contro il Parma al Franchi. Per l'Hellas un successo che porta la squadra di Sammarco a quota 18 punti in classifica, a -7 proprio dalla viola quartultima a quota 25. Tanto rammarico invece per il Bologna che subisce l'ennesima battuta d'arresto di troppo di questa stagione.
Al Dall'Ara Rowe aveva portato in vantaggio la squadra di Italiano poi il pareggio dei veneti ad opera di Frese prima del sorpasso firmato Bowie che consente al Verona di credere ancora nella salvezza. Al Franchi invece la Fiorentina non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Parma che si prende un altro punto d'oro per mettere al sicuro la salvezza portandosi addirittura a +10 sul terzultimo posto occupato dalla stessa Cremonese.
La partita del Dall'Ara si decide tutta nella ripresa quando dopo un assist di Zortea da destra è proprio Rowe a siglare il suo primo gol in campionato con un preciso tocco che si stampa in rete alle spalle di Montipò. Sembrava tutto finito per il Verona che invece si sveglia e trova il pareggio con la bellissima staffilata da fuori area firmata da Frese. I veneti trovano così coraggio e si portano addirittura in vantaggio grazie a un implacabile contropiede che porta Rowie al gol del sorpasso. Anche in questo caso difesa del Bologna scoperta. Nel finale Sarr fa il tris ma l'arbitro, dopo un check col VAR annulla per un precedente fallo di Gagliardini.
Al triplice fischio è così proprio la squadra ospite a festeggiare una vittoria a dir poco importante che dà coraggio in vista anche dei prossimi impegni. Tre punti fondamentali anche per via dello 0-0 della Fiorentina che non riesce a concretizzare le occasioni create non andando oltre il pari contro un Parma che si conferma in ottima condizione fisica e mentale. Il Verona nel prossimo turno affronterà il Genoa al Bentegodi, poi l'Atalanta a Bergamo prima dello scontro casalingo contro la stessa Fiorentina in programma il prossimo 4 aprile.