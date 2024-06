video suggerito

Il Venezia torna in Serie A e arrivano i complimenti di Drogba: “Ora dobbiamo continuare a spingere” Il Venezia è tornato in Serie A dopo due anni di purgatorio. Dopo il successo nella finale dei playoff con la Cremonese, il club veneto ha ricevuto anche i complimenti da parte di Didier Drogba, che non è solo un tifoso del Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

207 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Venezia è tornato in Serie A. I lagunari grazie al gol di Gytkjaer hanno piegato la Cremonese nella finale di ritorno e hanno chiuso in modo magnifico un campionato splendido. Una cavalcata quella della squadra di Vanoli, che dopo due anni tornerà a sfidare le big del calcio italiano. La grande festa è partita subito e durerà a lungo. La promozione è un evento. I complimenti alla squadra sono arrivati da più parti e un pensiero ai nero-verdi lo ha dedicato anche Didier Drogba, ex leggenda del Chelsea che ha posato sui social con la maglia del Venezia.

Venezia promosso in Serie A

Quando Paolo Vanoli arrivò sulla panchina dei lagunari un anno e mezzo fa trovò la squadra all'ultimo posto, con un grande rimonta la condusse fino ai playoff. Quest'anno il Venezia ha disputato un campionato di testa, ma la promozione diretta l'ha solo sfiorata. Il Como all'ultima giornata si è unito al Parma. Il club veneto si è tuffato sui playoff e li ha vinti.

Dopo aver eliminato in semifinale il Palermo ha sfruttato anche la miglior posizione in classifica per prevalere sulla Cremonese. 0-0 in casa dei grigiorossi e 1-0 in casa. Una promozione meritata, che ora sarà festeggiata per qualche giorno prima di lavorare già alla prossima stagione e soprattutto al futuro di Paolo Vanoli, che ha un'importante richiesta da parte del Torino.

Leggi anche Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A, basta un gol di Gytkjaer per battere la Cremonese

Drogba esalta il Venezia

Tra un festeggiamento e l'altro, sono arrivati pure i complimenti di Didier Drogba, che in una stories ha postato un selfie in cui lo si vede con la maglia del Venezia e a corredo ha detto: "Ciao a tutti, voglio mostrarvi il mio supporto e mi congratulo con voi per la promozione in Serie A. Ora avrete il mio supporto, dovremo spingere spingere spingere. Tutti insieme Venezia!".

Didier Drogba celebra la promozione in Serie A del Venezia.

Ma perché Drogba ha dedicato un pensiero al Venezia? Presto detto. Poche settimane fa è nata infatti una partnership tra il club dalla proprietà americana e la Didier Drogba Foundation. Questa collaborazione è caratterizzata dall'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e soprattutto per la salvaguardia della conservazione marina attraverso il potere sociale e la visibilità dello sport: "Al centro di questa collaborazione c'è una visione condivisa per fronteggiare l'inquinamento da plastica negli oceani e i cambiamenti climatici".