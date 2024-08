video suggerito

Il VAR smette di funzionare nel secondo tempo della partita: 45 minuti di buio e un rigore non dato Una caso unico è accaduto in Olanda: nel secondo tempo il collegamento tra l’arbitro e il VAR ha smesso di funzionare ma la partita è andata avanti comunque, registrando anche un episodio sospetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di punto in bianco Feyenoord e Willem II si sono ritrovate a giocare una partita senza la presenza del VAR. La prima giornata del campionato olandese non inizia benissimo è a far discutere è sempre la tecnologia, ma questa volta non c'entrano le decisioni dell'arbitro: per tutto il corso del secondo tempo non è stato possibile mettersi in contatto con VAR e AVAR, nonostante ci sia stato un caso che avrebbe richiesto l'utilizzo della moviola in campo per essere chiarito.

In Olanda si gioca senza VAR

Anche quest'anno in Eredivisie si continuerà ad usare il VAR come in quasi tutti i campionati europei, a eccezione di quello svedese. Ma a causa di un problema tecnico non meglio definito Feyenoord e Willem II hanno dovuto giocare tutto il secondo tempo della partita d'esordio senza il supporto della tecnologia, in una gara terminata 1-1 ma nella quale i padroni di casa hanno qualcosa da recriminare.

La federazione olandese ha annunciato che per via di un difetto tecnico sulla rete locale l'arbitro in campo non riusciva a mettersi in contatto con il VAR che di fatti era inutilizzabile. In pratica in Olanda si è tornati indietro di qualche anno, quando la moviola in campo era una strumentazione soltanto invocata dai tifosi.

Nel secondo tempo della sfida quindi l'arbitro ha potuto fare affidamento solo su sé stesso, senza avere la possibilità di rivedere le azioni più controverse. E sfortunatamente per lui sono accadute: il Feyenoord infatti, quando ancora era avanti di 1-0, ha reclamato per avere un calcio di rigore per un fallo su Santiago Gimenez che non è stato concesso. Di norma la situazione sarebbe stata controllata dal VAR che questa volta non ha potuto farci niente.

Senza l'intervento quindi non c'è stato rigore e, come una grande beffa, i padroni di casa hanno subito il gol del pareggio proprio negli ultimi minuti di gara. Alla fine sono arrivate anche le proteste dell'allenatore del Feyenoord, incredulo per tutto ciò che era capitato e per gli svantaggi che ha portato alla sua squadra.