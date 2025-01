Il Trapani di Eziolino Capuano vuole Balotelli, la proposta indecente del presidente: “Mario ci vieni?”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Trapani di Eziolino Capuano sulle tracce di Mario Balotelli. La proposta indecente del presidente Valerio Antonini arriva tramite il profilo di X del numero uno del club siciliano: "Mario Balotelli…. Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi…un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne …".

La storia di SuperMario con il Genoa sembra ai titoli di coda e per l'attaccante italiano si profila un altro momento di stallo dopo i mesi da svincolato passati prima dell'accordo con il Grifone dello scorso autunno. L'ex punta di Inter, Milan e Manchester City, dal suo arrivo a fine ottobre, ha giocato solo 56 minuti in sei partite e il cambio di allenatore, con l'avvicendamento tra Gilardino e Vieira in panchina; non ha fatto bene a Mario, che si è ritrovato sempre più indietro nelle gerarchie.

Balotelli vicino all'addio al Genoa: dove può andare SuperMario

Balotelli non è stato convocato da Patrick Vieira per la gara allo stadio Olimpico con la Roma, persa per 3-1, a causa di un problema fisico ma era rimasto in panchina nelle partite precedenti con Lecce e Parma e aveva saltato la gara di Empoli per un attacco influenzale.

Nelle score ore si sono intensificate le indiscrezioni su una risoluzione anticipata del suo contratto col Grifone, valido fino al prossimo 30 giugno: il Genoa ha preso Cornet dal West Ham e questa operazione lo porterebbe ancora più indietro nelle gerarchie dell'attacco rossoblù.

Si era parlato di possibile un ritorno al Monza, dove aveva giocato per sei mesi nel 2021, ma la trattativa è stata subito smentita da Adriano Galliani: trova riscontro un interessamento del Bari, che attualmente si trova all'ottavo posto in Serie B m Balotelli non vorrebbe scendere di categoria.

Il Trapani studia da grande in Serie C: il progetto di Antonini

Il Trapani è una neopromossa nel girone C della Serie C ma studia da grande e fa investimenti che fanno capire la portate del progetto del presidente Antonini. Dopo aver stravinto il campionato di Serie D, i siciliani hanno costruito una squadra per stare subito ai piani alti della classifica ma i risultati sono stati molto altalenanti e ci sono stati tre avvicendamenti in panchina: da Alfio Torrisi si è passati a Salvatore Aronica fino a Eziolino Capuano.

Adesso il Trapani è ottavo a 32 punti ma la vetta è lontana 12 punti e i siciliani lavorano per un piazzamento importante in classifica in vista dei play-off e per vincere la Coppa Italia di Serie C, che permette di avere l'accesso alla fase nazionale della post-season per la promozione in Serie B.