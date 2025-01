video suggerito

Il presidente del Trapani minaccia i suoi giocatori: “Li metto a giocare in giardino con mio figlio” Lo sfogo social contro i suoi giocatori del presidente del Trapani, Valerio Antonini, dopo il pareggio per 0-0 della sua squadra contro il Picerno: “Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un caxxo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

279 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durissimo sfogo social contro i suoi giocatori da parte del presidente del Trapani, Valerio Antonini, dopo il pareggio per 0-0 della sua squadra contro il Picerno: "Abbiamo una squadra veramente senz’anima; Del loro presidente questi giocatori non hanno un caxxo. A parte pochi eletti. Zero voglia di vincere, zero interesse, uno schifo assurdo. Per la prima volta da quando sono Presidente, ho sperato negli ultimi 5 minuti che segnasse il Picerno, per come abbiamo NON giocato oggi, ce lo saremmo AMPIAMENTE meritati".

Il numero uno del club siciliano ha proseguito il suo sfogo con un avvertimento ai suoi calciatori: "E pensare che anche con il Charter sono andati questi signorini. Serve una svolta subito o di teste ne faremo saltare parecchie da qui al 31 Gennaio. Ovviamente alle mie esclusive condizioni, altrimenti li metterò a giocare in giardino con mio figlio come disse a suo tempo un Presidente più autorevole di me. Viva il Basket, i giocatori di Basket, la passione del Basket, tutta la vita. Senza se e senza ma".

Il presidente del Trapani contro i suoi giocatori dopo il pari a Picerno

Il Trapani è una delle squadre del girone C della Serie C ad aver speso di più nella campagna acquisti estiva perché il suo presidente, Valerio Antonini, non ha mai nascosto l'ambizione di portare il club in Serie B. Le cose non sono andate come sperava, almeno finora, visto che i risultati non sono positivi e il club granata ha cambiato già tre allenatori nei primi sei mesi di stagione: i siciliani hanno iniziato con Alfio Torrisi in panchina, tecnico della promozione dalla D, e poi è stata affidata a Salvatore Aronica, che guidava la Primavera; prima di puntare su Eziolino Capuano.

Leggi anche Scandalo negli scacchi: Nepo e Carlsen si accordano per spartirsi il montepremi in finale ai Mondiali

Nel giorno dell'Epifania il Trapani è sceso in campo per la seconda giornata di ritorno sul campo del Picerno ma dalla Basilicata i siciliani tornano con un solo punto nonostante abbiano giocato più di un'ora con un uomo in più.

Per i granata è l'ottavo pareggio stagionale e questo ennesimo passo falso allontana ancora di più la testa della classifica: in questo momento la squadra sicula sarebbe nona in classifica, con 29 punti proprio come il Picerno, e rientrerebbe nella zona play-off ma le ambizioni iniziali di Antonini erano ben diverse. Vedremo come andrà il finale di stagione e se la cura Capuano potrà ridare slancio agli obiettivi e ai sogni della piazza siciliana.