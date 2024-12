Eziolino Capuano scrive la storia, terza panchina in una sola stagione per lui: allenerà il Trapani

video suggerito

Eziolino Capuano scrive la storia del calcio italiano: allenerà la terza squadra nella stessa stagione. L'allenatore nato a Salerno è stato scelto dal Trapani dopo aver già guidato Taranto e Foggia nei mesi scorsi: si tratta di una prima volta assoluta per il nostro calcio.

Questa la nota ufficiale del club siciliano:

La società FC Trapani 1905 comunica di aver sollevato dall’incarico mister Salvatore Aronica. All’allenatore il ringraziamento non solo per l’impegno profuso ma soprattutto per la signorilità dei comportamenti tenuti sin dal primo giorno verso la società. Pertanto, la proprietà si augura di continuare ad avere Sasà nel proprio gruppo per supportarci come ha fatto fin ora sul campo. L’Fc Trapani 1905, al tempo stesso, è lieta di comunicare che Ezio Capuano è il nuovo allenatore. La presentazione del neo tecnico granata si svolgerà domenica 15 Dicembre alle ore 12,00 presso la sala Stampa “Franco Auci” dello stadio Provinciale.

Anche il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha speso parole importanti per l'allenatore di Pescopagano: "Avere Eziolino come mister è – semmai ce ne fosse bisogno per qualche svagato – l’ennesima dimostrazione di quanto io tenga al futuro di questa società. Affidando la squadra ad un maestro della categoria come lui ho deciso di dare una svolta radicale e provare a riprendere in mano una stagione che ci vede impegnati ancora su tutto, dal campionato alla Coppa Italia. Da oggi siamo più determinati e convinti che mai".

Terza panchina in stagione per Capuano: è la prima volta in Italia

Ezio Capuano aveva iniziato la stagione a Taranto, dove lo scorso anno aveva centrato i play-off e si candidava come una delle realtà più solide del girone C: il disimpegno di Massimo Giove ha portato il tecnico di Pescopagano a dimettersi appena dopo Ferragosto e a prendere l'incarico a Foggia dopo l'esonero di Massimo Brambilla. Il rapporto con i Satanelli si è interrotto qualche settimana dopo la tragedia dei giovani tifosi morti ma i motivi della sua scelta hanno radici più tecniche e sono relative agli equilibri dello spogliatoio.

Ora parte una nuova sfida per Eziolino.