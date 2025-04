video suggerito

L'Arminia Bielefeld scrive la storia in Coppa di Germania: eliminato il Bayer Leverkusen L'Arminia Bielefeld, il club di terza divisione tedesca, elimina il Bayer Leverkusen in rimonta: in finale di DFB-Pokal attende la vincente di Stoccarda-Lipsia.

A cura di Vito Lamorte

L'Arminia Bielefeld, il club di terza divisione tedesca, elimina il Bayer Leverkusen battendo per 2-1 la squadra di Xabi Alonso in rimonta dopo aver già superato nei turni precedenti Hannover, Union Berlino, Friburgo e Werder Brema.

La squadra campione di Germania in carica si era portata in vantaggio con Tah, ma l'Arminia Bielefeld ha piazzato una rimonta incredibile con i gol di Worl e Grosser. In finale di DFB-Pokal attende la vincente di Stoccarda-Lipsia.

L'Arminia Bielefeld scrive la storia: 2-1 al Bayer Leverkusen

L'Arminia Bielefeld, squadra della 3. Bundesliga, giocherà la prima finale di coppa della sua storia dopo aver eliminato quattro squadre di Bundesliga e battendo in semifinale la squadra campione in carica della competizione.

Il Bayer Leverkusen si è portato in vantaggio con un gol di Tah, molto attento a sfruttare, sul secondo palo, un colpo di testa di Adli errato: ci sono voluti meno di tre minuti all'Arminia, che ha trovato il pareggio grazie a Wörl, che ha segnato tre gol e fornito tre assist in cinque partite di DFB-Pokal. Il nazionale tedesco Under 21 si è avventato su una palla vagante all'interno dell'area di rigore e ha battuto Hradecky.

Il Leverkusen ha continuato a perdere terreno finché, poco prima dell'intervallo, ha subito il definitivo 2-1 grazie a Grosser su punizione di Oppie.

L'allenatore Michel Kniat, artefice di una pagina di storia del calcio tedesco, si è scatenato sulla fascia. Xabi Alonso nella ripresa ha inserito anche Boniface e Tella, ma nemmeno i due calciatori offensivi hanno aiutato il Bayer a riportare il match in equilibrio. Mukiele, ancora una volta su calcio da fermo, e Schick, con un colpo di testa sul palo all'81', hanno tolto il fiato ai tifosi dell'Arminia Bielefeld ma dopo il fischio finale è arrivata una enorme esplosione di gioia.