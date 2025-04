video suggerito

Balotelli all'improvviso: "Qui si meriterebbero il Mario 16enne ribelle. Mancare di rispetto così" Mario Balotelli rompe il silenzio con un post polemico: "Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle". Con chi ce l'ha.

A cura di Paolo Fiorenza

Che fine ha fatto Mario Balotelli? Del 34enne attaccante bresciano si sono perse completamente le tracce da mesi. L'ultima presenza in campo con la maglia del Genoa risale al 21 dicembre scorso, 7 minuti nel finale della partita persa 2-1 a Napoli. Poi lo abbiamo visto in panchina in occasione delle due gare successive contro Lecce (5 gennaio) e Parma (12 gennaio), senza che Patrick Vieira lo facesse subentrare. Quello stesso Vieira che da allora non lo ha più neanche convocato, alimentando le voci di un addio nel mercato invernalele voci di un addio nel mercato invernale che non si è concretizzato. Adesso Balotelli si fa vivo all'improvviso con una storia Instagram dal tono polemico, in cui evoca "il Mario 16enne ribelle" e parla di "mancare di rispetto".

Mario Balotelli è sparito al Genoa: non viene convocato da 11 partite

Inevitabile collegare il suo sfogo con l'attuale situazione che lo vede fuori squadra al Genoa: dal match del 17 gennaio contro la Roma, l'ex nazionale azzurro non è mai stato inserito nell'elenco dei convocati dal tecnico che il 20 novembre scorso aveva rimpiazzato in panchina l'esonerato Gilardino. Già allora, alla luce dei trascorsi non esattamente al miele tra i due ai tempi del Nizza, qualcuno aveva ipotizzato che le cose avrebbero potuto prendere una piega del genere, visto anche che era stato Gilardino l'artefice principale del suo approdo in rossoblù.

Mario Balotelli in occasione della sua ultima presenza in panchina per Genoa-Parma il 12 gennaio: da allora è sparito

Da quel Roma-Genoa del 17 gennaio sono state 11 le partite in cui Balotelli è rimasto a casa a guardare i suoi compagni alla TV, approfittando dell'impiego calcistico inesistente per operarsi alla mano lo scorso 28 febbraio. Un intervento per la frattura del quinto metacarpo, dopo aver seguito per giorni un piano terapeutico personalizzato. Niente che poi abbia avuto a che fare col fatto di continuare ad essere ignorato da Vieira, come accaduto anche per tutto marzo e ancora nell'ultima partita vinta dal Grifone sull'Udinese il 4 aprile.

Il post polemico di Balotelli: "Meritereste il Mario 16enne ribelle, così capireste"

Balotelli non viene sistematicamente convocato, come fosse stato cancellato. Collegare la vicenda sportiva con la sua ultima storia su Instagram non richiede un grande sforzo: "Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancar di rispetto così", scrive l'ex calciatore di Inter e Milan, sfoggiando un fisico tiratissimo, a dimostrazione del fatto che ha continuato a fare vita da professionista e non ha alcun problema che impedisca di essere preso in considerazione dal tecnico francese.

Vieira dal canto suo aveva espresso il suo punto di vista tanto sintetico quanto eloquente sulla questione a inizio febbraio quando a precisa domanda sull'assenza di Balotelli dai convocati di Torino-Genoa aveva risposto: "Non c’è niente da dire". Mario qualcosa da dire evidentemente ce l'ha.