Il Genoa mette Balotelli sul mercato dopo appena tre mesi: ha giocato soltanto per 56 minuti È stata confermata l'intenzione del Genoa di cedere Balotelli negli ultimi giorni del mercato di gennaio: SuperMario lascia il Grifone dopo soltanto tre mesi.

A cura di Ada Cotugno

È durata appena tre mesi l'avventura di Mario Balotelli con il Genoa, un'esperienza brevissima che non gli ha regalato ciò che stava cercando. Il 28 ottobre l'attaccante aveva fatto il suo grande ritorno in Italia dopo oltre tre anni, ma non si sarebbe mai aspettato una situazione del genere: dal suo arrivo al Grifone è cambiato tutto, a partire dall'allenatore Vieira che non gli evoca bei ricordi, e per lui non c'è stato praticamente mai spazio, tanto che il club lo ha già messo sul mercato.

Super Mario sarebbe dovuto diventare l'uomo d'esperienza in grado di tirare fuori la squadra dalla lotta per non retrocedere, ma in realtà non è mai stato titolare e in tre mesi è sceso in campo per appena 56 minuti. Inutile dire che nel poco tempo che ha avuto a disposizione non ha mai segnato un gol e fornito un assist, oltre al fatto che in tre delle ultime cinque partite non è rientrato neanche nella lista dei convocati.

Il Genoa mette Balotelli sul mercato

La notizia data da Ottolini prima dell'ultima partita di campionato non ha sconvolto praticamente nessuno. Il direttore sportivo del Genoa ha annunciato a Sky che Balotelli verrà messo sul mercato: "Mario è sceso nelle gerarchie, ha molta voglia di giocare. Negli ultimi giorni di mercato cercheremo una soluzione adatta per tutti, cerchiamo un posto dove possa andare a giocare". La conferma quindi è che l'attaccante andrà via, la naturale fine di una storia che in tre mesi non è mai davvero inziata.

Con il Grifone SuperMario ha avuto a disposizione solo 56 minuti e nelle ultime due partite non è neanche stato convocato da Vierira, segno di una rottura totale e imminente. Il mercato chiuderà fra pochissimi giorni e per questo i liguri dovranno accelerare le mosse per la cessione: su Balotelli ci sono diverse squadre e potrebbe anche restare in Italia, ma ci sono anche alcune piste estere con squadre che avevano cercato di ingaggiarlo quando era ancora uno svincolato.