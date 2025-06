video suggerito

Perché si parla così tanto di dimissioni improvvise di Maurizio Sarri alla Lazio Sarri non sarebbe stato avvisato della situazione in cui era la Lazio al momento della firma, scoprendo il blocco del mercato soltanto pochi giorni fa: le dimissioni sono uno scenario possibile. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il blocco del mercato della Lazio ha cambiato tutti i piani in vista della prossima stagione scatenando la crisi più grande di tutta la gestione di Claudio Lotito. La società versa in una situazione economica terribile e il blocco imposto dalla Covisoc ha colto di sorpresa anche Maurizio Sarri, richiamato in panchina esattamente un mese fa al posto di Baroni. L'allenatore non era a conoscenza di nulla e soltanto negli ultimi giorni aveva scoperto tutto ciò che stava accadendo ai biancocelesti e le limitazioni che avrebbero avuto per il mercato estivo.

A questo punto le dimissioni sono uno scenario possibile che renderebbe ancora più critico il quadro generale, soprattutto perché la squadra farebbe fatica a trovare un altro nome valido per la panchina. L'addio del tecnico toscano resta un risvolto possibile perché il blocco del calciomercato in entrata cambia tutte le carte in tavola e costringerebbe a rivedere progetti e promesse per il futuro.

Sarri potrebbe dimettersi dalla Lazio

La situazione è di piena crisi e in questi casi è impossibile escludere persino gli scenari più assurdi. Le dimissioni di Sarri da allenatore della Lazio sono più di una voce, perché secondo qualcuno l'allenatore non sarebbe stato messo al corrente di tutto al momento della firma. Si sarebbe ritrovato quindi ad avere a che fare con una squadra impossibilitata a muoversi sul mercato senza neanche saperlo in anticipo, un'eventualità che chiaramente porterebbe a un addio precoce.

Leggi anche Perché le squadre europee stanno faticando così tanto contro le sudamericane nel Mondiale per Club

Non c'è stata ancora nessuna conferma, però ci sono tanti interrogativi ancora da sciogliere. La Covisoc ha comunicato alla Lazio il blocco di mercato lo scorso 26 maggio, una settimana prima della firma sul contratto di Sarri: presumibilmente l'allenatore sapeva di entrare a far parte di un club con problemi con l'indice di liquidità (una situazione che si è presentata diverse volte negli ultimi anni), ma probabilmente non era a conoscenza del blocco completo degli acquisti, come ricostruito da Il Messaggero.

Le frizioni passate con Lotito

Già in passato l'ex Napoli e Juve aveva avuto tensioni con Lotito, tanto da lasciare la squadra a marzo 2024 presentando le dimissioni. Il rapporto con il presidente non è mai stato idilliaco e in quell'occasione l'allenatore aveva lamentato i mancato supporto della società. Non è un buon precedente, aggravato poi dal fatto di aver scoperto dal nulla tutti i problemi in cui versa la Lazio soltanto dopo aver firmato il contratto per tornare.

D'altronde Sarri non è un uomo da mezze misure e per questo le voci sul suo addio non sarebbero del tutto campate in aria. Al momento però l'allenatore continua a preparare il terreno per la prossima stagione, preoccupato da ciò che sta accadendo in casa biancoceleste, e all'inizio della prossima settimana potrebbe incontrare Lotito per fare chiarezza sul suo futuro prima del 14 luglio, giorno in cui inizierà ufficialmente la preparazione estiva della Lazio.