Il Tottenham domina ma perde: il Burnley rispedisce all’inferno Antonio Conte Ennesimo ko in Premier del Tottenham contro l’ultima in classifica. Gli Spurs dominano, colpiscono una traversa ma alla fine perdono e ripiombano nel tunnel.

A cura di Alessio Pediglieri

Definirle montagne russe sarebbe riduttivo: la stagione del Tottenham non conosce pausa tra alti e bassi, in una infinita sequenza di emozioni per i tifosi degli Spurs che non hanno nemmeno il tempo di esultare per l'incredibile vittoria contro il Manchester City, per tornare a recriminare nella partita persa contro il piccolo Burnley, ultimo in classifica che castiga l'armata Brancaleone di Antonio Conte. Disarmato.

Doveva e poteva essere la gara perfetta per la conferma: il recupero di Premier League vedeva i londinesi affrontare l'ultima squadra del lotto proprio a pochi giorni dall'entusiasmante successo di rapina contro il City capolista che aveva innalzato di nuovo i cuori del Tottenham, improvvisamente rinato grazie al gol al 95′ di Kane. E invece è andata in scena l'ennesima sconfitta, un filmato troppe volte visto in campionato, ben nove. Tante quante sono le sconfitte del Burnley, terzultimo. La differenza tra le due squadre? Che il Tottenham ne ha vinte 12. Per il resto però è notte fonda. Con il ko odierno, i londinesi restano lontanissimi dalla zona coppe e perdono la classica occasione d'oro per provare una rimonta importante.

La gara è stata dominata dagli uomini di Conte, la cui gestione però è stata incredibilmente asettica: dopo un'ora di gioco, nella porta del Bunrley non era arrivato nemmeno un tiro. Alla fine saranno due contro i 4 dei padroni di casa. Troppo poco, evidentemente, al di là della traversa colpita a inizio ripresa da Kane con un bel colpo di testa quando si era ancora sullo 0-0. Ma ciò che farà imbestialire il tecnico pugliese è il gol subito, dal 32enne Ben Mee difensore al terzo centro stagionale. la rete decisiva arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione con la difesa degli Spurs schierata ma che si fa infilare di testa dal giocatore del Burnley.

A poco, anzi a nulla, servirà vedere le statistiche tutte per i londinesi con un possesso finale vicinissimo al 70%. Missione fallita, dunque, proprio quando si chiedeva e ci si attendeva un ennesimo passo in avanti. Dopo il successo sul City si erano cancellati tutti i precedenti ko, ritrovando entusiasmo, sorrisi e anche il tempo di mostrare agli avversari quanto di bello si era costruito in campo. Conte era anche tornato a scherzare in conferenza stampa, con i giornalisti, in un recuperato ottimismo. Cancellato anche questo, nella triste notte contro il Burnley.