Conte fa impazzire gli inglesi: “Puoi sbagliare moglie, non il centravanti”. È una citazione Dopo il clamoroso successo in casa del City, al 95′ per 3-2, Antonio Conte ha ritrovato il sorriso e la voglia di scherzare: “È la cosa più bella che abbia mai sentito nel calcio”

A cura di Alessio Pediglieri

Antonio Conte è rinato e ha ritrovato il sorriso. È bastata la vittoria, di prestigio e di furbizia, contro il Manchester City, rifilando la seconda sconfitta interna della stagione agli uomini di Guardiola, e per un attimo torna il sereno in casa Tottenham. Cancellati in un batter d'occhio i rumorosi ultimi ko, contro Chelsea, Wolves, Southampton che avevano messo in discussione, ancora una volta tutto. E così gli inglesi si sono ritrovati un Conte rigenerato, felice e spensierato in conferenza stampa.

Il finale pirotecnico all'Etihad Stadium è stato micidiale per i Citizens che avevano agguantato il pareggio per due volte, con gli Spurs che erano scappati in un primo momento con Kulusevski, poi con Kane. raggiunti entrambi da Mahrez autore di una doppietta con il 2-2 trovato al 91′. Ma proprio quando sembrava fatta, è spuntato ancora una volta il numero 10 del Tottenham che ha fulminato tutti al 95′. Una vittoria che ha esaltato gli Spurs e tutto l'ambiente, risollevatosi dalle proprie polveri nella gara più difficile, nella sfida che appariva oltremodo proibitiva.

Che qualcosa fosse già cambiato a poche ore da quel successo, Antonio Conte lo aveva dimostrato già rispondendo in modo sarcastico al suo collega Guardiola che lo aveva tacciato di difensivismo e contropiede. "Solo contrattacchi? Forse no…" aveva ironizzato sui suoi account social mostrando le tre azioni che avevano portato ad altrettanti gol, tutte manovrate, tutte corali. Un Conte soddisfatto decisamente, al di là della vittoria al 95′ contro la più forte del campionato, per avere visto finalmente sprazzi di quel gioco e di quella mentalità che ricerca da quando è arrivato a Londra.

Il sorriso gli è rimasto, anche davanti ai giornalisti e ha dato vita ad un siparietto che la dice lunga sull'attuale clima che si respira adesso in casa Spurs: "Una volta mi è stato detto che puoi sbagliare moglie, ma non puoi sbagliare a prendere il portiere e l'attaccante, avete capito?" E tra le risate dei presenti, svela anche chi gli aveva regalato quella perla di saggezza: "È stato Pantaleo Corvino, un direttore sportivo italiano e mio amico, per me è la cosa più bella che abbia mai sentito nel mondo del calcio". Capace anche di cancellare i venti di tempesta che solo qualche giorno fa sferzavano sul cielo di Londra.