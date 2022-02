Per Guardiola il Tottenham gioca in contropiede, il video di risposta Conte infiamma l’Inghilterra Guardiola ha affermato che il Tottenham ha vinto contro il suo Manchester City solo in contropiede ma Conte non è d’accordo e con un post sui suoi account social mette in risalto le azioni dei gol della sua squadra.

A cura di Vito Lamorte

Quella tra Manchester City e Tottenham è stata una partita a tratti folle per intensità e per la qualità che hanno messo in campo le squadre di Pep Guardiola e Antonio Conte. Gli Spurs hanno vinto per 3-2 una gara di fondamentale importanza per la corsa al quarto posto: il club di Londra ha sfruttato al meglio le occasioni che gli sono capitate e con il solito Harry Kane, che si conferma sempre di più un attaccante fenomenale, ha portato a casa una vittoria tanto bella quanto insperata.

Il Tottenham si era portato avanti con Dejan Kulusevski ma Ilkay Gundogan aveva rimesso tutto in equilibrio. Kane ha riportato avanti gli Spurs ma a pochi secondi dal 90′ Riyad Mahrez aveva firmato il rigore del 2-2. Quando tutto lasciava pensare alla chiusura in parità, il numero 9 degli Spurs ha rimesso la freccia per la squadra di Conte.

Una prestazione perfetta in trasferta per i londinesi ma per Pep Guardiola la lettura della partita è piuttosto semplice: "Non posso rimproverare nulla alla mia squadra, abbiamo attaccato sempre noi. Il Tottenham ha giocato la partita che mi aspettavo, si sono arroccati per trovare e sfruttare lo spazio con Kulusevski, Son e Kane, sfruttando a dovere le caratteristiche di Harry, che riesce a tenere il pallone e far salire. Sono stati bravi. Nel primo tempo hanno segnato il gol. E nient’altro".

Questa lettura, però, non trova d'accorto Antonio Conte. A distanza di due giorni l'ex allenatore dell'Inter ha risposto alle parole di Guardiola con un post sui suoi account social mettendo in risalto le azioni dei gol della sua squadra e apostrofando in maniera ironica l'avversario: "Contropiede?!? Forse no…".

Parole che hanno fatto impazzire i tifosi del Tottenham, che vedono nel manager italiano l'opportunità di tornare a competere con le altre big, e ha attirato le critiche dei fan del Manchester City. Questo video ha infiammato l'Inghilterra calcistica proprio come accadde lo scorso anno in Italia, quando dopo la vittoria nel derby di Milano pubblicò il video di un gol a chi diceva che l'Inter giocasse solo in ripartenza.

Ora saranno importantissime le sfide con Burnley e Leeds per gli Spurs, che hanno tre gare in meno delle avversarie e devono cercare di restare agganciati alla quarta posizione per poter sfruttare al meglio questi match: un'opportunità determinante per avere nel mirino West Ham, Arsenal e Manchester United.