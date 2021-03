Antonio Conte gongola per la sua Inter. L'allenatore salentino anche sui social si è dimostrato molto soddisfatto della prestazione dei nerazzurri nell'ultimo match di campionato contro il Genoa. Attraverso il suo profilo Instagram, il mister ha postato un video relativo ad un'azione corale dell'Inter, a sottolineare la crescita della sua squadra. E non è mancata anche una domanda per tutti i suoi followers.

"10 giocatori diversi coinvolti in un possesso palla che dura più di un minuto per poi arrivare alla conclusione". Antonio Conte ha accompagnato con queste parole, l'ultimo contenuto postato sul suo profilo Instagram. L'allenatore nerazzurro ha caricato un video relativo ad una bella azione dell'Inter nel finale del match dominato contro il Genoa. Tantissimi tocchi di palla dei suoi, con tutti i giocatori di movimento coinvolti, e cambi di campo, prima di trovare la conclusione con Lautaro disinnescata da Perin che ha evitato ai rossoblu un passivo pesante.

Sono lontane dunque le critiche del passato per il gioco dei nerazzurri, con tanto di riferimento all'assenza di un "piano B". Conte vede i suoi giocare a memoria, con un gioco collettivo, che oltre ad essere esteticamente apprezzabile si rivela decisamente efficace. Ecco allora la domanda per i tifosi: "Cos’è per voi questo? Tiki taka? Calcio verticale? O… una via di mezzo?". Un quesito da cui traspare l'orgoglio del mister per la crescita della sua squadra, confermato anche nel post-partita di Inter-Genoa. Un modo di gonfiare il petto rispetto ai detrattori che avevano puntato il dito sul gioco nerazzurro, soprattutto nei mesi scorsi, dopo l'eliminazione in Champions.