Conte inferisce sul Tottenham, intervista di brutale onestà: “Non sono abituato a questo” Antonio Conte ha rilasciato un’intervista a beIN SPORTS che sta facendo molto discutere in Inghilterra.

A cura di Vito Lamorte

La terza sconfitta di fila per il Tottenham ha creato diversi malumori nell'ambiente Spurs. La squadra di Antonio Conte ha perso in casa contro il Wolverhampton dopo una prestazione negativa e il tecnico salentino ha mostrato tutta la sua insoddisfazione sia con la sua mimica che con le sue parole dopo il triplice fischio finale. L'ex allenatore di Inter e Juventus ha perso tre partite di campionato consecutive per la prima volta dal 2009 e ad aggravare ancora di più la situazione sono gli errori difensivi che i giocatori hanno commesso sia oggi che contro il Southampton pochi giorni fa.

La prima sconfitta è arrivata contro il Chelsea, ex squadra di Conte, ma dopo la vittoria in FA Cup sul Brighton è arrivata la sconfitta in rimonta contro i Saints e quella di oggi contro i Wolves. Al momento il percorso verso il quarto posto non sembra compromesso ma non sono ammessi altri passi falsi perché nelle prossime settimane ci saranno gare molto complicate e tanti scontri diretti.

La lotta per un posto nella prossima Champions è molto intensa ma ai microfoni di beIN SPORTS Antonio Conte ha commentato con amarezza le prestazioni dei suoi e la situazione in cui versa la squadra: "Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiato. Io sono venuto qui a giocare con un'altra squadra e il Tottenham era una bella squadra, era il loro periodo migliore. Poi la situazione è peggiorata e ora tutti devono avere la pazienza di aspettare che si ricostruisca passo per passo".

Il manager degli Spurs ha ammesso che è in difficoltà a dover lottare per obiettivi che non riguardino l'alta classifica ma che lavorerà per raggiungere gli obiettivi stabiliti al momento del suo arrivo: "Per me è difficile parlare del quarto posto, dell'Europa League o la Conference League, io sono abituato a competere per ben altri traguardi. Sappiamo che dobbiamo lottare per fare il nostro meglio fino alla fine, ma realisticamente gli obiettivi non sono come questo ambiente e qualcuno deve dirlo".

Le parole di Antonio Conte stanno facendo discutere in Inghilterra perché in tanti le hanno trovate offensive nei confronti del suo club: dopo un inizio molto promettente, la situazione si è complicata per l'ex CT. La strada è lunga, ma non impossibile.