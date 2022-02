Il Tottenham si sgretola: terza sconfitta di fila per Conte e difesa imbarazzante Il Tottenham ha perso la terza gara di fila e la lotta per il quarto posto si complica: due errori difensivi fanno malissimo a Conte, che deve rimediare al più presto a questi blackout.

A cura di Vito Lamorte

Il Tottenham si è smarrito e non sa tornare. L'arrivo di Antonio Conte sembrava aver portato una ventata di freschezza in casa Spurs ma l'effetto del cambio in panchina non è durato molto: i londinesi hanno perso la terza gara consecutiva e la lotta per il quarto posto diventa sempre più intensa. Dopo la sostituzione di Nuno Espirito Santo al timone della squadra, il Tottenham sembrava aver trovato una quadratura e la rincorsa verso la Champions League sembrava assolutamente alla portata di Kane & co.

Gli Spurs sono a -4 dal quarto posto ma nelle ultime tre gare hanno perso con Chelsea, Southampton e Wolverhampton: se in casa dei campioni d'Europa si può perdere, quelle contro i Saints e Wolves in casa sono delle battute d'arresto che fanno suonare un campanello d'allarme per Antonio Conte. L'ex allenatore di Inter e Juventus ha perso tre partite consecutive di campionato per la prima volta dopo 12 anni.

Contro il Wolverhampton gli Spurs hanno subito due gol nei primi 20 minuti che stanno facendo molto discutere in Inghilterra e che, certamente, non piaceranno a Conte. La difesa del Tottenham era finita sotto accusa per gli ultimi minuti della gara contro il Southampton ed è sul banco degli imputato anche dopo la gara di oggi: in realtà, è l'atteggiamento di tutta la squadra nella fase difensiva e lo dimostrano entrambe le reti prese oggi.

Leggi anche Conte può soffiare Franck Kessié al Milan già nel mercato di gennaio: il piano del Tottenham

Raul Jimenez è riuscito a calciare verso la porta dopo che Hugo Lloris ha respinto due volte con i pugni il pallone e nessun difensore è riuscito a raccogliere il rimbalzo per pulire l'area di rigore. In entrambi i casi i calciatori dei Wolves in area hanno calciato liberi, senza nessuno a disturbarli. Una scena insolita a questi livelli.

Poco dopo è arrivato il raddoppio degli ospiti con Leander Dendoncker, che ha raccolto un pallone vagante nell'area piccola e con violenza l'ha scaraventata in porto: il Tottenham non è stato preciso nel palleggio in uscita dall'area di rigore e i Wolves ne hanno approfittato, sfruttando anche una carambola fortunata.

Una sconfitta inaspettata, così come quella contro il Southampton, per il Tottenham: gli Spurs hanno come obiettivo quello di finire tra le prime quattro della Premier League e per fortuna di Conte è una battaglia che sembra destinata a risolversi nelle battute finali. Oltre al Tottenham, anche West Ham, Manchester United e Arsenal non stanno facendo bene in questo momento.

Nel prossimo turno gli Spurs affronteranno il Manchester City e poi avranno due scontri diretti a metà marzo contro Manchester United, a Old Trafford; e West Ham, in casa. La strada è lunga, ma certi errori non sono più ammessi.