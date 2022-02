Tottenham da impazzire, Conte batte Guardiola: gol di Kane al 95′ e segna pure Kulusevski Conte fa lo sgambetto a Guardiola. Il Tottenham con un gol di Kane al 95′ batte 3-2 il Manchester City. Gol e assist di Kulusevski.

A cura di Alessio Morra

Il Tottenham sbanca l'Ethiad Stadium. Conte batte Guardiola e si rilancia per la corsa al quarto posto. Un match pazzesco, bellissimo, giocato a un'intensità impressionante. Kulusevski segna dopo 4 minuti, il City trova il 2-2 con Mahrez al 91′, ma Harry Kane svetta e segna al 95′. Gol e assist per l'ex Juve, che ha giocato una partita perfetta.

Pronti, via e segna subito il Tottenham. Il gol lo realizza Kulusevski, uno degli uomini più discussi delle ultime settimane. Il City non si scompone e inizia l'assedio. Le occasioni fioccano, ma gli Spurs sono messi benissimo in campo e fiutano la grande occasione. Lloris però rovina tutto, e dopo un'ottima parata compie una mezza papera e facilita il lavoro di Gundogan che da due passi pareggia, 1-1 e fine primo tempo.

La ripresa è favolosa. Il Tottenham torna in vantaggio, gol di Harry Kane, l'uomo simbolo che batte Ederson. Il City torna ad attaccare, ma si scopre e nel finale di partita incassa un altro gol. Segna ancora Kane, 3-1. Ma c'è una posizione irregolare di Kulusevski, autore dell'assist. L'arbitro non se n'era accorto, ma il VAR sì. Gol annullato. Kane subisce una botta, sembra pronto a uscire, ma resiste. C'è un vantaggio da mantenere.

Il City trova il pari al 91′. Romero stoppa il pallone con un braccio, che è larghissimo. L'arbitro Anthony Taylor non vede il tocco dell'argentino, ma viene richiamato dal VAR. Gli basta vedere le immagini per pochi secondi: rigore netto, che Mahrez trasforma, 2-2. Sembra che l'inerzia vada tutta la parte del City e invece il 3-2 lo segna il Tottenham. Kulusevski scappa, riceve e mette in mezzo un pallone per Harry Kane che svetta, colpisce di testa e fa gol, 3-2. Questo gol è buono. Il City ci prova fino al 99′, ma il risultato non cambia più. Successo pesante e prestigioso per il Tottenham, Conte torna in corsa per il quarto posto, Guardiola torna a perdere dopo mesi e mesi, e soprattutto risente vicino il Liverpool, che è dietro di sei punti, ma ha una partita da recuperare.