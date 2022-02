Kulusevski si prende il Tottenham e fa gioire Conte: gol e assist sotto gli occhi di Guardiola Dejan Kulusevski è stato il grande protagonista della vittoria del Tottenham in casa del Manchester City. Gol e assist per l’ex Juve che ha fatto gioire Conte in un finale di gara pazzesco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dejan Kulusevski si è preso il Tottenham nella notte più importante per Antonio Conte. Nello scenario da sogno delll'Etihad Stadium, casa del Manchester City capolista della Premier League, lo svedese è stato schierato titolare per la prima volta in questa stagione con la maglia degli Spurs. Il risultato è stato sorprendente dato che il Tottenham è riuscito a battere i Citizens con il punteggio di 3-2 grazie anche al gol siglato nel finale da Kane che ha fatto esplodere di gioia Conte.

Kulusevski e Bentancur dunque titolare anche come segnale importante da parte dello stesso allenatore salentino nei confronti della stampa inglese che avevano fortemente criticato Conte contestandogli il fatto di aver sottolineato come la squadra si fosse indebolita dopo i loro arrivi dalla Juve a gennaio.

E così proprio contro il Manchester City i due ex bianconeri sono stati messi in campo dal primo minuto giocando una partita fenomenale. Kulusevski in particolare ha toccato palla 37 volte segnando un gol su assist di Son. Un gol facile verrebbe da dire dato che lo svedese ha messo a segno la palla col piattone con Ederson battuto facendo finire la sfera sotto le gambe di un altro juventino come Cancelo.

L'azione del gol è arrivata tutta in verticale, con Kane che serve Son in campo aperto, il coreano appoggia a Kulusevski che segna a porta vuota. È il terzo gol messo a segno da Kulusevski in questa stagione dopo quelli realizzati con la maglia della Juve nella prima parte della stagione contro Zenit in Champions e Roma in campionato. Ma la partita di Kulusevski vive il momento di maggiore intensità nei minuti di recupero.

Maherez su rigore illude Guardiola di essersi portato a casa quantomeno il pareggio con la rete dagli undici metri al 92′ ma invece, proprio quando tutto sembrava finito, ecco arrivare l'invenzione di Kulusevski che mette al centro dell'area di rigore il cross della vittoria per Kane che segna il gol della vittoria e del definitivo 2-3 al 95′ regalando tre punti da sogno a Conte.