Il Torino ne fa quattro al Cittadella, agli ottavi di Coppa Italia se la vedrà con il Milan Il Torino ha battuto il Cittadella 4-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un risultato che regala alla squadra di Juric la sfida con i rossoneri.

A cura di Marco Beltrami

Nessuna sorpresa nelle prime due partite dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Se il Genoa nel tardo pomeriggio ha superato la SPAL di Daniele De Rossi, in serata il Torino ha battuto il Cittadella. La squadra di Juric reduce da ko nel derby contro la Juventus, ha regolato la formazione che milita nel campionato di Serie B, segnando quattro gol. Un segnale incoraggiante per il tecnico che nel post-partita della stracittadina era apparso quasi scoraggiato.

Eppure le cose per i padroni di casa non erano iniziate benissimo, merito di un Cittadella ben messo in campo. A risolvere i problemi dei granata però ci ha pensato Radonjic. Il serbo ha trovato la seconda rete in Coppa Italia, con una vera e propria prodezza: dopo una percussione centrale, un gran tiro dalla distanza che ha lasciato impietrito il portiere avversario. Un gol che ha restituito maggiore fiducia al Torino.

Nella ripresa la formazione di Serie A ha continuato a spingere alla ricerca della rete del raddoppio, che puntualmente è arrivata. Protagonista ancora una volta Radonjic che dopo un gran controllo, con il tacco ha messo Vojvoda nella condizione di pennellare un gran cross. Bravissimo Pellegri ad essere freddo nel dribblare sotto porta Maniero, dopo un errore difensivo dei veneti. 2-0 e partita sui binari giusti, con gloria anche per Milenkovic-Savic autore di una gran parata su Beretta.

A chiudere il conto i marcatori che non t'aspetti, ovvero il difensore Schuurs abile a chiudere in proiezione offensiva un bel duetto con Vojvoda e il compagno di reparto Zima con la complicità della deviazione di un giocatore avversario. Prosegue dunque l'avventura del Torino in Coppa Italia che agli ottavi se la vedrà in trasferta a San Siro, contro i campioni d'Italia del Milan. Appuntamento all'11 o al 18 gennaio 2023.