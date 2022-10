Genoa agli ottavi di Coppa Italia, SPAL battuta: primo dispiacere in panchina per De Rossi Non ci sarà agli ottavi di finale di Coppa Italia la sfida tra Daniele De Rossi e la Roma. A qualificarsi è stato il Genoa, che ha superato gli estensi 1-0.

A cura di Marco Beltrami

Non ci sarà il suggestivo confronto tra Daniele De Rossi e la Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia. La SPAL allenata dall'ex campione del mondo si è arresa al Genoa nel confronto che ha aperto il programma dei sedicesimi del torneo nazionale. A Marassi, la formazione di Blessin si è imposta con il punteggio di 1-0, grazie al gol su rigore di Gudmundsson confermando anche la miglior classifica in Serie B.

Eppure la compagine ferrarese era partita bene, creando non pochi problemi ai liguri. Almici sugli sviluppi di un ottimo schema su punizione è andato vicino al gol, sciupando una grossa occasione da distanza ravvicinata. Un pericolo che ha scosso i rossoblu, diventati poi molto più pericolosi. Sono arrivate così le ottime chance per Yeboah e Portanova, preludio al gol del vantaggio arrivato proprio all'ultimo respiro del primo tempo.

Punito con il calcio di rigore un fallo di mano in area di Almici. Un episodio oggetto di un lungo check al Var, per valutare eventuali posizioni irregolari in casa rossoblu. Dal dischetto, quello che è stato uno dei migliori in campo, ovvero Gudmundsson non ha fallito per il vantaggio dei padroni di casa.

Un gol che ha tagliato le gambe alla formazione di De Rossi, che non è riuscita praticamente mai a creare problemi a Semper. Dovrà crescere dunque in termini di personalità la compagine estense, che ha rischiato invece di subire anche il raddoppio: prima l'egoismo di Yeboah e poi gli errori di Gudmundsson e Yalcin hanno però impedito al Genoa di mettere in ghiaccio il risultato.

Poco male, visto che è arrivata comunque una vittoria importante, per proseguire l'avventura in Coppa Italia. E ora confronto dal sapore della Serie A, contro la Roma di Mourinho. Appuntamento a gennaio (l'11 o il 18) allo stadio Olimpico per una partita secca che metterà in palio i quarti contro la vincente della sfida tra il Napoli e la vincente di Modena-Cremonese. Avrà da lavorare invece Daniele De Rossi, alla prima sconfitta della sua carriera in panchina, dopo il pareggio con il Cittadella. Potrà concentrarsi solo sul campionato cadetto.