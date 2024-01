Il tennista Opelka tifa Lazio e dopo il derby ha sfottuto la Roma: “Annafiate er bonsai” Reilly Opelka è un tennista americano, ora ai box, ma che è stato numero 17 ATP. Opelka tifa Lazio e ha celebrato sui social il successo nel derby di Coppa Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quello di Reilly Opelka è un nome noto per gli appassionati di tennis. L'americano si è issato fino alla 17ª posizione ATP, ha vinto quattro tornei. Gli Australian Open non li giocherà a causa di un infortunio che da tanto tempo lo sta tenendo lontano dai campi. Si allena, spera di rientrare magari per i tornei americani di febbraio e marzo e dagli Stati Uniti ha seguito la ‘sua' amata Lazio, ha saputo che ha vinto il derby e sui social si è lasciato andare a dei commenti sbarazzini, nei confronti della Roma.

Chi lo vede, dal vivo o dalla TV, non può non notarlo. Non c'è nel circuito un tennista più alto dell'americano, che sul passaporto ha come altezza 211 centimetri! Quando è esploso si è scoperto che Opelka, oltre a essere un buon giocatore, è anche un gran personaggio: ama tanto l'arte e veste a modo suo, c'è chi lo definisce stravagante, ma quello è il suo stile. Bon vivant gira il mondo provandosi a prendere il meglio tra mostre d'arte e buona cucina, nel mezzo gioca a tennis, è arrivato nella top 20, un infortunio serio a polso e anca lo ha messo fuori per un bel po', è tornato nei challenger a novembre, ma in Australia non ci è andato.

La stories che il tennista ha postato per festeggiare il successo della Lazio.

Da casa ha seguito Lazio-Roma, gara dei quarti di Coppa Italia. Opelka è un grande tifoso della Lazio e non ama la Roma, tanto per usare un eufemismo. La Lazio ha vinto il derby, 1-0, rigore di Zaccagni decisivo. L'americano, che in carriera ha vinto anche un titolo di doppio, in coppia con Jannik Sinner ad Atlanta, ha postato una stories per festeggiare il successo. Ha messo una foto dei calciatori mentre esultano dopo il gol e ha piazzato, contemporaneamente, uno sfottò alla Roma e ai suoi tifosi: "Daje Lazio. Romanista mac and cheese".

Il tennista americano ha commentato in modo puntato un post Instagram della Lazio.

Successivamente, il tennista ha commentato in un primo momento un post su Instagram e ulteriormente lo ha fatto scrivendo un post che ha scatenato gli utenti quando ha scritto, riferito sempre alla Roma: "Annafia er bonsai", mostrando anche una minima conoscenza del romano. Il riferimento è al trofeo vinto nell'estate 2019 dai giallorossi in una tournée negli Stati Uniti. Per lui non sono state solo parole dolci.