Il sogno di Deiola si infrange sulla cilena di Montiel: il Puskas 2025 è la prodezza dell’argentino

Solo una straordinaria rovesciata da fuori area dell’argentino Santiago Montiel ha tolto la gioia ad Alessandro Deiola di sperare fino all’ultimo di vincere il Premio Puskas per il miglior gol del 2025. Il giocatore del Cagliari era in lizza per la perla realizzata contro il Venezia, con cui contribuì alla salvezza dei sardi.

Nella giornata dei premi The Best della FIFA per il 2025 c'era anche quello ambitissimo del miglior gol dell'intera stagione. Tantissimi i candidati, tra cui è spiccato sin da subito quello di Alessandro Deiola per la rete contro il Venezia nello scorso campionato di Serie A 2024-25, con il Cagliari: un tiro "alla Del Piero" dalla mattonella del vertice sinistro al palo più lontano, dopo una straordinaria azione collettiva. Tutto stupendo, ma la cilena di Santiago Montiel non ha avuto avversari: è dell'argentino la prodezza assoluta premiata con il Puskas.

Un gol che Deiola ha già raccontato ai figli: la prodezza alla Del Piero che è valsa la salvezza

L'Italia del calcio festeggia al momento il solo Donnarumma (eletto miglior portiere al mondo) nella notte dei The Best FIFA. Per Alessandro Deiola resta il vanto di essere stato inserito tra i finalisti della FIFA e averci sperato fino all'ultimo. Dopotutto quando era riuscito a fare nella sfida tra Cagliari e Venezia è stato qualcosa di unico, già raccontato ai propri figli: "Papà ma l'hai fatto tu? Sì, ho risposto. E' stato papà", aveva raccontato alcuni giorni dopo la prodezza realizzata. Perché di un gol da cineteca si tratta, con cui ha corollato nel modo migliore una delle più belle azioni corali del Cagliari, tra tocchi di prima e colpi di tacco. Fino al colpo a giro sul palo più lontano, dal peso specifico enorme: ha contributo al 3-0 sui lagunari e, di fatto, per la permanenza in Serie A.

Il capolavoro di Santiago Montiel: la straordinaria cilena da fuori area

Non poca cosa, eppure niente e nessuno ha saputo superare ciò che ha fatto Santiago Muriel, argentino dell'Indipendiente Avellaneda durante il Torneo Apertura contro l'Indipendiente Rivadavia: una cilena a dir poco mozzafiato con cui ha permesso alla propria squadra di passare il turno nella Liga Argentina lo scorso 11 maggio 2025. Un gesto tecnico impressionante che ha sbaragliato la concorrenza vincendo più che miratamente il Puskas 2025 per la più spettacolare delle reti, prendendosi la maggior parte dei voti suddivisi tra tifosi ed esperti FIFA.

"Il momento magico di Montiel vince il Premio Puskás", ha annunciato la FIFA sul suo sito web ufficiale, con l'ex allenatore Arsène Wenger che ha annunciato il vincitore: "Congratulazioni a Santiago Montiel per il suo incredibile gol per il Club Atlético Independiente nella Prima Divisione argentina, con una rete straordinaria. Un degno vincitore di questo premio. Congratulazioni, Santiago". Nel video della FIFA, il presidente Gianni Infantino è apparso sullo schermo mentre guardava il gol su un tablet, facendo un gesto di approvazione. Montiel ha battuto, oltre a Deiola, altri 9 finalisti tra cui c'era anche la stellina emergente del Barcellona, Lamine Yamal.