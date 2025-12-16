Gigio Donnarumma come Gigi Buffon, per la FIFA è il miglior portiere al mondo: “Degno successore”

Gigio Donnarumma insignito del Best FIFA Award 2025 per il ruolo di miglior portiere al mondo. Gianni Infantino lo ha elogiato pubblicamente sui social: “Degno successore di Buffon”. Proprio l’ex numero uno della Juve e della Nazionale era stato l’ultimo portiere italiano a vincerlo: era il 2017.

Il numero 1, di maglia e di fatto: Gianluigi Donnarumma è stato eletto come migliore portiere al mondo, prendendosi meritatamente il Best Fifa Award dell'anno 2025, consacrandolo nell'olimpo imperituro dei campionissimi tra i pali. Un onore conquistato meritatamente sul campo con la maglia del PSG con cu ha vinto tutto ciò che si poteva conquistare, prima del passaggio in Premier con il City. Ricalcando i passi di un altro immenso fenomeno tra i pali, Gigi Buffon che conquistò lo stesso titolo nel lontano 2017, citato dallo stesso Giani Infantino presidente FIFA nel declamare il vincitore di quest'anno: "Un degno successore".

Elogio pubblico di Gianni Infantino: "Donnarumma degno successore di Buffon"

Gianluigi "Gigio" Donnarumma è stato insignito del Best Fifa Award 2025 come miglio portiere dell'anno, sbaragliando una concorrenza più che agguerrita ma confermando di essere stato determinante in un Paris Saint Germain stratosferico in un 2025 perfetto in cui i parigini hanno vinto tutto. Trascinati anche dalle parate del portiere azzurro e, oggi, del Manchester City che ha simbolicamente ricevuto il premio direttamente dal presidente FIFA, Gianni Infantino, attraverso un messaggio su Instagram: "Donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore" ha sottolineato il numero uno del calcio mondiale.

La gioia di Gigio Donnarumma, miglior portiere dell'anno: "Spero di fare molto di più"

Dopotutto è tristemente vero: per quasi 10 anni, dopo Buffon il monopolio di questo trofeo è stato saldamente tenuto nelle mani di portieri tutti stranieri volando dal Belgio (con Courtois nel 2018) al Sudamerica (con due vittoria per l'Argentina e il Brasile) per poi andare fino in Senegal (Mendy nel 2021 con la maglia del Chelsea) per poi ritornare "a casa" oggi, tra le mani del nostro numero uno azzurro: "E' un vero onore ricevere questo premio" ha commentato Donnarumma direttamente dal sito ufficiale del City: "Vincere la Champions League con il Psg è stato un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025. Sono molto contento e spero di fare ancora di più, ora con il mio nuovo club, il City"