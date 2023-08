Il sentito omaggio a Mazzone prima di Bologna-Milan: applausi e striscioni nel giorno dei funerali Nel giorno dei suoi funerali andati in scena ad Ascoli anche Bologna ha voluto onorare la memoria dello storico allenatore Carlo Mazzone morto lo scorso sabato: commozione, applausi e striscioni al Dall’Ara prima del match di Serie A contro il Milan.

A cura di Michele Mazzeo

La scomparsa di Carletto Mazzone non ha lasciato indifferente nessun appassionato di calcio. Tantissimi gli omaggi riservati allo storico allenatore romano morto lo scorso 19 agosto nella sua Ascoli nel giorno in cui sono andati in scena i funerali . L'intero mondo del calcio italiano è voluto infatti essere presente nella chiesa di San Francesco della città marchigiana per dare l'ultimo saluto a chi ha scritto pagine indelebili del nostro calcio. Non mancava il suo storico secondo Leonardo Menichini, così come i rappresentanti di quelle squadre che hanno avuto l'onore di essere guidate dal ruspante tecnico romano: Ascoli, Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno. Con le maglie di tutte le "sue" compagini poggiate sul feretro.

Tantissimi i tifosi di tutte queste squadre presenti fuori dalla chiesa sventolando bandiere e indossando le magliette della propria squadra del cuore per salutare quello che è stato uno dei tecnici più amati della storia del calcio italiano. Tantissimi anche i calciatori che hanno avuto la fortuna di essere allenati da Carlo Mazzone nel corso della loro carriera presenti ad Ascoli per dare l'ultimo saluto al romano: da Gianluca Pagliuca a Vincent Candela, da Giovanni Galli ad Alessandro Calori e Enrico Nicolini fino a Walter Novellino e Serse Cosmi che lo hanno avuto anche come mentore all'inizio della loro avventura da allenatori.

Commozione e sentita gratitudine. Queste le emozioni che esprimevano i volti di tutti i presenti. Emozioni poi confermate a parole da chi si è voluto fermare davanti ai microfoni a rendere l'ultimo omaggio a "Sor Carletto". Sentimenti che erano già emersi dai tanti gesti fatti in queste ultime ore nei suoi confronti da chi deve tanto a Mazzone come Pep Guardiola che si è presentato davanti alle telecamere con una maglia a lui dedicata in cui era immortalata la leggendaria corsa dell'allora allenatore del Brescia sotto la curva dell'Atalanta dopo quel 3-3 entrato nella storia o come la Roma che si è presentata in campo con il lutto al braccio alla prima di campionato contro la Salernitana.

L'ultimo omaggio nel giorno dei suoi funerali è però arrivato lontano da Ascoli e da Roma, cioè le città in cui è nato e cresciuto e quella in cui ha scelto di vivere fino alla morte. Anche Bologna (squadra che allenato per tre volte in tre diversi periodi storici) ha infatti voluto tributare un addio particolare allo storico allenatore. E così nel minuto di silenzio stabilito dalla FIGC prima della gara casalinga con il Milan dalle tribune del Dall'Ara si è levato un lunghissimo e spontaneo applauso dal grandissimo impatto emotivo. Un'ulteriore conferma di come ovunque sia andato ad allenare Carlo Mazzone ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati di calcio. Non è un caso infatti che tutti gli striscioni mostrati sugli spalti dell'impianto felsineo siano dedicati proprio a lui.