Guardiola omaggia Mazzone indossando dopo la partita una maglietta speciale: “È stato un padre” Pep Guardiola dopo la partita tra Manchester City e Newcastle ha indossato una maglietta con raffigurato Carlo Mazzone, che è stato suo allenatore ai tempi del Brescia. Splendido l’omaggio di Guardiola.

A cura di Alessio Morra

Proprio nel giorno in cui è iniziato il campionato di Serie A 2023-2024 è venuto a mancare Carletto Mazzone, l'allenatore con più panchine in assoluto in campionato. Aveva 86 anni. Gli omaggi, meratitissimi, sono arrivati da più parti. Perché Mazzone è stato un personaggio amato tanto dai tifosi che dai suoi calciatori, che non hanno dovuto fare sforzi per regalargli belle parole. Tra questi anche Guardiola, che lo ha omaggiato in modo molto particolare al termine di Manchester City-Newcastle.

Da Pirlo a Baggio passando per Francesco Totti il figlio (calcistico) prediletto. Tra i suoi allievi in tantissimi lo hanno ricordato, non è stato da meno Pep Guardiola, che proprio nella sera di sabato era impegnato con il suo Manchester City in una durissima partita con il Newcastle.

Il tecnico che ha vinto l'ultima Champions League nella classica intervista prima ancora di parlare dell'1-0 che tiene il City in testa ha detto a proposito di Mazzone: "È un giorno triste, per me e per la mia famiglia. Quando sono arrivato in Italia, Mazzone è stato come un padre per me. È stato una leggenda per il calcio italiano, ha avuto un grandissimo impatto su tutti, dai calciatori ai presidenti. Mando un grandissimo abbraccio a tutta la sua famiglia".

In quell'intervista Guardiola si è presentato con una maglietta con cui ha voluto omaggiare proprio Mazzone. Una maglietta bianca semplice con su disegnato uno dei momenti più iconici di Sor Carletto, quello relativo a un Brescia-Atalanta di tanti anni fa, quello in cui dopo il gol del 3-3 Mazzone iniziò a correre sotto la curva della squadra avversaria, furioso, e fu placato a fatica da alcuni collaboratori della squadra.

Bravo Pep, che ha spiegato perché ha scelto quella maglia: "La maglietta di Mazzone? L'anno scorso degli amici mi avevano mandato questa maglietta e l'ho voluta indossare oggi".