Cagliari sanzionato dal Giudice Sportivo dopo la partita col Lecce: colpa dei raccattapalle Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Cagliari con una multa da 10mila euro. Tutti per via del comportamento antisportivo dei propri raccattapalle: "Hanno rallentato il gioco".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni dopo l'ultimo turno di campionato. Nel documento pubblicato dalla Lega ci sono come consuetudine tutte le sanzioni e le squalifiche per squadre e calciatori a seconda di quanto accaduto in campo. Nello specifico è stato evidenziato un passaggio riguardante il Cagliari. La squadra di Ranieri ha pareggiato 1-1 in casa contro il Lecce in quello che era un autentico scontro salvezza. Al termine della partita, culminata anche con l'espulsione di Gaetano, ad essere multata è stata la società sarda.

La nota del Giudice Sportivo riguardante il Cagliari.

Tutto per colpa dei propri raccattapalle accusati di comportamento antisportivo per buona parte della partita. Questa la nota del Giudice Sportivo in merito: "La Soc. Cagliari a titolo di responsabilità oggettiva ha avuto un'ammenda di 10mila euro per avere i propri raccattapalle, dal 40° del primo tempo fino al termine della gara, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco". Una pratica che spesso si vede nei minuti finali di una partita ma che in questo caso ha occupato tutta la ripresa e parte della prima frazione.

L'arbitro della sfida tra Cagliari e Lecce.

Il calendario del Cagliari per il finale di stagione

Il continuo rallentamento del gioco è stato quindi la causa per cui i sardi sono stati sanzionati. Un provvedimento nei confronti della società sarda dopo una partita, come quella col Lecce, vissuta al cardiopalma. Le ultime tre gare saranno di fatto durissime per i sardi e per le altre squadre coinvolte nella lotta salvezza. In questo caso domenica scorsa all'Unipol Arena contro i salentini la squadra di Ranieri era anche passata in vantaggio con Mina. Poi l'espulsione di Gaetano ha complicato i piani e così è arrivato il pareggio di Krstovic.

Il Cagliari attualmente è fermo a 33 punti in classifica a +3 dalla retrocessione e da quel terzultimo posto attualmente occupato dall'Udinese che precede il Sassuolo con 29 e la Salernitana con 15 già matematicamente retrocessa. Cruciali per i sardi saranno le ultime tre sfide a partire dal prossimo weekend. Il Cagliari giocherà infatti a San Siro colo Milan e poi dovrà vedersela in casa del Sassuolo per un autentico spareggio prima di chiudere il campionato tra le mura amiche della Unipol Arena contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.