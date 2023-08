Il mondo del calcio saluta Carlo Mazzone: “Ciao Mister, ti vorremo sempre un bene immenso” Il mondo del calcio ricorda Carlo Mazzone e lo saluta con tantissimi tributi d’affetto sui social: dalla Roma alla Lazio passando per il Cagliari, il Torino e l’Inter. Tutti vogliono esprimere il loro cordoglio per la morte di Sor Carletto.

A cura di Vito Lamorte

È morto oggi Carlo Mazzone, allenatore che ha scritto un pezzo di storia del calcio italiano. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A con 792 presenze a bordo campo.

Il mondo del calcio gli sta tributando tanti saluti e ricordi sui social.

Tra i primi è arrivato quello della sua amata Roma: "Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso Forza Roma!".

Questo il saluto del Brescia: "Addio Mister, sarai sempre nel cuore di Brescia".

Anche il Cagliari, che Mazzone ha guidato dal 1991 al 1993; ha subito voluto esprimere il suo cordoglio: "L’Europa conquistata insieme, il carattere schietto e una grande e incondizionata devozione verso i nostri colori. Grazie per averci fatto vivere emozioni così forti, i tifosi rossoblù non ti dimenticheranno mai. Ciao Mister, ciao Carletto".

Guidò il Napoli per sole quattro partite di campionato prima di dare le dimissioni e questo è il ricordo del club azzurro: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, Mister Garcia, i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i collaboratori e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia Mazzone per la scomparsa del caro Carlo, un vero galantuomo del calcio".

La nota ufficiale dell'Atalanta: "L'Atalanta esprime il suo cordoglio ai familiari per la scomparsa di Carlo Mazzone, avversario in campo di tante battaglie sportive".

Il ricordo della Lazio: "Il Presidente Claudio Lotito e la S.S. Lazio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di mister Carlo Mazzone. Ci lascia una figura storica del nostro calcio, professionista esemplare che ha sempre interpretato con passione e dedizione il suo essere prima giocatore e poi tecnico, con il suo modo unico e speciale di stare in panchina".

Questo il comunicato ufficiale dell'Inter per ricordare Mazzone: "FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter, si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari".

Il cordoglio della Fiorentina, che guidò dal 1975 al 1978: " Il Presidente Rocco Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Mazzone, un allenatore che, oltre ad aver guidato la Squadra Viola per tre stagioni, ha segnato un'epoca del calcio italiano e rimarrà per sempre nella memoria collettiva di tutti i tifosi. Il Club esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari".

Il saluto del Catanzaro: "L'US Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la morte di Carlo Mazzone, tecnico che guidò le Aquile dal 1978 al 1980."Mazzone – ha commentato il presidente Floriano Noto – non ha mai dimenticato l'esperienza sulla panchina giallorossa e avuto sempre parole di apprezzamento per la nostra squadra, la città e per la tifoseria che non lo ha mai dimenticato. È stato il simbolo di un calcio pulito e basato sui veri valori dello sport. Con la sua morte – conclude Noto – perdiamo un pezzo della storia del Calcio italiano. Alla sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la nostra società". Addio, Mister".

Le parole scelte dal Torino per ricordare Mazzone: "Con Carlo Mazzone il calcio perde uno straordinario interprete. Nessun allenatore più di lui presente in serie A. Potremmo ricordarlo con mille parole, ne usiamo solo tre. Un grande uomo".