Il Sassuolo perde il derby e viene eliminato dalla Coppa Italia: il Modena vince 3-2 La sconfitta nel derby contro il Modena sancisce l’eliminazione del Sassuolo dalla Coppa Italia 2022-2023: la squadra di Dionisi cade per 3-2 al Braglia sotto i colpi di Mosti e Falcinelli.

A cura di Vito Lamorte

Il Sassuolo viene eliminato dalla Coppa Italia 2022-2023. I neroverdi di Alessio Dionisi perdono il derby con il Modena per 3-2 e cadono nel primo turno del torneo della coccarda per mano della squadra di Attilio Tesser, che ha dimostrato i essere molto più concentrata e intraprendente dei ‘cugini' che giocano in Serie A e si è presa una bella soddisfazione dopo la promozione in Serie B dello scorso maggio.

Mattatore di giornata è Nicola Mosti, che con una doppietta ha fatto ammattire la difesa del Sassuolo e ha regalato una giornata indimenticabile ai tifosi del Modena. Ad aprire le marcature ci aveva pensato Diego Falcinelli, con la complicità di una deviazione, ma poi era stato il classe 1998 di Pietrasanta a prendersi il ruolo di attore protagonista.

I neroverdi non sono parsi brillantissimi in più di una circostanza e in difesa hanno mostrato diverse lacune, soprattuto nella prima frazione di gioco quando Diaw riusciva sempre a conquistare la profondità con facilità.

Il Sassuolo ha trovato il gol sempre nelle fasi finali delle due frazioni: Berardi su calcio di rigore nella prima parte e Ayhan poco prima del 90′. A nulla è valso l'assedio nei minuti di recupero dei neroverdi, perché i Canarini hanno voluto fortemente questa vittoria e si sono sacrificati in tutte le zone del campo fino all'ultimo secondo.

Arriva così un'altra eliminazione per una squadra di Serie A dopo quelle di Salernitana, Verona e Lecce. Il Modena sfiderà la vincente di Cremonese-Ternana.

Nell'altro incontro che si è disputato nel pomeriggio il Genoa ha battuto il Benevento per 3-2, assicurandosi il pass per il turno successivo dove incontrerà la SPAL. La doppietta di Albert Guðmundsson sembrava aver spianato la strada ai rossoblù ma Glik ha accorciato poco prima dell'intervallo: Massimo Coda ha riportato la squadra di Blessin a +2 ma nel finale è stato Karic a tenere in partita i sanniti. Il Grifone ha sempre comandato la gara e si è portato a casa nonostante qualche cattivo pensiero nel finale.