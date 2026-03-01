Il Sassuolo fa l’impresa contro l’Atalanta: Grosso la vince giocando quasi tutta la partita in dieci

Parlare di impresa è dire poco specie se contro come avversaria c'era l'Atalanta di Palladino che pochi giorni fa era riuscita a vincere in Champions la partita di ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund accedendo agli ottavi. Il Sassuolo però è riuscito a prendersi tre punti in modo incredibile giocando praticamente tutta la partita in dieci uomini per via dell'espulsione di Pinamonti avvenuta proprio a pochi minuti dall'inizio della sfida al Mapei Stadium finita poi 2-1 per i padroni di casa.

Nonostante l'uomo in meno però la squadra di Grosso riesce a trovare il gol con Kone su assist di Laurientié da calcio d'angolo e poi addirittura è Thorstvedt con una grande conclusione da fuori a mettere a segno la rete che vale il 2-0. In dieci uomini il Sassuolo a tratti sembra la Juventus di Spalletti contro il Galatasaray. Palladino non riesce a reagire, incapace di trovare spazi. Solo nel finale arriva il gol di Musah che accorcia le distanze e che si pensava potesse dare una scossa alla Dea per tentare la rimonta. Ma nonostante i 6 minuti di recupero l'Atalanta – anche per merito di Muric – non riesce a trovare la via del gol.

L’esultanza dell’Atalanta.

Una partita incredibile quella giocata al Mapei Stadium che sulla carta sembrava tutta in favore dell'Atalanta. La squadra di Palladino aveva sul piatto l'occasione di prendersi altri tre punti per avvicinarsi alla zona Champions senza perdere terreno dal Como ma soprattutto approfittando dello scontro diretto di questa sera tra Roma e Juventus. E in effetti la partita si era messa benissimo per la dea dato che Pinamonti si è fatto espellere al minuto 16 lasciando per quasi tutta la partita il Sassuolo con un uomo in meno.

Leggi anche Fadera entra dalla panchina ma la sua partita dura solo 50 secondi: Grosso deve sostituirlo subito

Nonostante questo però l'Atalanta non è riuscita a trovare gli spazi giusti per ingabbiare i padroni di casa. Un po' la stanchezza accumulata in Champions e sicuramente anche per merito del Sassuolo, la squadra bergamasca si è trovata sotto di due gol nel secondo tempo. Prima Kone e poi Thorstvedt, hanno spiazzato i ragazzi di Palladino che subisce la prima sconfitta in campionato del 2026. Non basta nel finale un gol di Musah per riportare il punteggio in parità: è il Sassuolo a festeggiare questi tre punti d'oro per blindare la salvezza.