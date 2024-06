Il Santos può fare causa alla Juve per la cessione di Kaio Jorge: è stata ignorata una clausola

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Nuovi guai in vista per la Juventus, questa volta relativi alla cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro. Il giocatore brasiliano è stato ceduto all'inizio del mese di giugno ma il Santos ha alzato la voce per difendere i suoi diritti: secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale il club, dove il giocatore è cresciuto calcisticamente, aveva diritto a una prelazione sulla vendita ma sarebbe stato completamente ignorato dai bianconeri.

L'accusa del Santos alla Juve

La cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro potrebbe causare non pochi problemi alla Juve che si trova adesso sotto accusa da parte del Santos, la squadra dalla quale ha prelevato il giocatore nel 2021 per inserirlo nella sua Under 23. Nell'ultima stagione il brasiliano ha giocato al Frosinone ed è stato messo fuori dal progetto tecnico dei bianconeri che hanno optato per una cessione a titolo definitivo permettendogli di tornare in patria dopo oltre tre anni.

I Peixe però sarebbero pronti a scomodare la FIFA per questo affare: secondo la società la Juve potrebbe essere trascinata in tribunale per non aver rispettato gli accordi legali stipulati al momento dell'acquisto di Kaio Jorge e che prevedevano una prelazione in caso di nuova cessione. In poche parole i bianconeri avrebbero dovuto informare il Santos che, se avesse voluto, in caso di parità di offerta avrebbe goduto di una corsia preferenziale per riprendersi il calciatore.

Il comunicato dei brasiliani

La cessione di Kaio Jorge per 7 milioni di euro è avvenuta qualche giorno fa ma solo durante la notte si è alzato il grido di protesta del club brasiliano che ha preso posizione con un duro comunicato ufficiale: "Il Santos, attraverso il suo Dipartimento Legale, ha ufficialmente informato la Juventus e il Cruzeiro della trattativa che coinvolge l'attaccante Kaio Jorge. In nessun momento il Santos è stato informato della trattativa o consultato riguardo al suo interesse a riacquisire il giocatore". Per presentare una richiesta formale alla FIFA il Santos attende la risposta da parte dei due club interessati.