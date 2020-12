Il migliore acquisto di gennaio per il Napoli sarà ritrovare Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano rientrerà ufficialmente in gruppo mercoledì e, dopo l'ultimo controllo medico effettuato dallo staff del club, sarà finalmente a disposizione di Gattuso. Ad Anversa, in Belgio, ha completato riabilitazione e potenziamento della spalla destra e dell'arto che avevano subito il forte trauma in nazionale. Un infortunio che ha privato tecnico e squadra del calciatore sul quale era stata imperniata la nuova idea tattica: l'ex Lille terminale offensivo di una formazione a trazione anteriore, pronta subito a verticalizzare il gioco sulla punta. Non solo un ‘ariete' d'area di rigore ma anche un giocatore ‘di lotta e di governo' capace di aprire spazi per la velocità di Lozano con Insigne e Mertens alle spalle.

Quanto è importante Osimhen per il Napoli

Quanto Osimhen sia mancato ai partenopei lo dicono (anche) i numeri oltre all'evidenza delle prestazioni. Senza di lui sono arrivate 3 vittorie (Roma, Crotone, Sampdoria), altrettante sconfitte durissime (Milan, Inter, Lazio) e un pareggio risicato (Torino). Il Napoli ha perso in termini di peso, profondità, rapidità e imprevedibilità. L'ultima gara giocata da Osimhen risale all'8 novembre scorso: vittoria a Bologna proprio grazie a una sua rete, la seconda su 6 gare di campionato (l'altra la mise in calce al 4-0 che tramortì l'Atalanta). Poi lo stop per la lussazione alla spalla che ha sottratto al tecnico il pezzo da ‘novanta' del mercato estivo, il diamante grezzo che al club è costato un investimento complessivo di 70 milioni.

Quando rientra, c'è una data in calendario

Quando sarà di nuovo in campo? Sul calendario c'è una data cerchiata in rosso: 20 gennaio, finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. È per allora che gli azzurri faranno il possibile di averlo tra i titolari. Non prima, ecco perché il match del 3 gennaio con il Cagliari non è stato preso in considerazione. Gli appuntamenti successivi (6 e 10 gennaio, contro Spezia in casa e Udinese in trasferta) dovrebbero assicurargli un po' di rodaggio prima di essere lanciato subito nella mischia.