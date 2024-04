Il recupero Atalanta-Fiorentina potrebbe giocarsi a giugno: quando la Serie A sarà già finita

video suggerito

Atalanta-Fiorentina, la partita non disputata lo scorso 17 marzo, non potrà recuperarsi nemmeno nella prima metà di maggio e potrebbe giocarsi direttamente quando la Serie A sarà già terminata.

A cura di Alessio Morra

Atalanta, Roma si sono qualificate per le semifinali dell'Europa League 2023-2024, la stessa cosa l'ha fatta la Fiorentina per la Conference. Tutte e tre queste squadre, curiosamente, hanno una partita da recuperare. Non sarà un problema per la Roma, che dovrà giocare con l'Udinese, sarà invece un problema trovare una data per il recupero tra Atalanta e Fiorentina.

Trovare la data di Atalanta-Fiorentina è un rompicapo

Ovviamente certezze non ce ne sono. Perché le squadre di Gasperini e Italiano devono disputare le semifinali sia di Coppa Italia che delle rispettive coppe europee. Ma se dovessero entrambe superare il turno il recupero di Atalanta-Fiorentina, rinviata lo scorso 17 marzo quando accusò un grave malore Joe Barone, che venne poi a mancare qualche giorno dopo. Quell'incontro, si sapeva, che non sarebbe stato recuperato nel mese di aprile. Perché nei quattro ‘possibili' slot infrasettimanale Atalanta e Fiorentina erano impegnate – nelle gare europee, ma pure contro nelle semifinali di Coppa Italia.

Bisognava attendere i quarti per capire quando si sarebbe potuto giocare. La Fiorentina ha piegato il Viktoria PlzenLa Fiorentina ha piegato il Viktoria Plzen, arresosi dopo i supplementari. Mentre l'Atalanta ha compiuto un'impresa eliminando il Liverpool di Klopp. Quindi in automatico sono state cancellate anche due possibili date quelle del 2 e del 9 maggio. La settimana successiva pure è impossibile recuperare, perché una tra Atalanta e Fiorentina giocherà la finale di Coppa Italia.

Che succede se l'Atalanta va in finale di Europa League e la Fiorentina di Conference

Quindi si guarda avanti e del doman non v'è certezza perché non si conosce ancora il destino europeo di Atalanta e Fiorentina. Se i nerazzurri riusciranno a eliminare il Marsiglia si qualificheranno per la finale di Europa League e in quel caso anche la data del 22 maggio sarà impossibile. E la Serie A finisce il 26 maggio. Quindi in automatico si andrebbe oltre la fine del campionato.

Possibile dunque il recupero a giochi fatti, per tutti gli altri, ma quando? Mercoledì 29 maggio c'è la finale di Conference League e la Fiorentina spera di esserci. Se Atalanta e Fiorentina giocheranno le rispettive finali dunque l'incontro potrebbe essere recuperato domenica 2 giugno, esattamente una settimana dopo la fine del campionato 2023-2024.

Quando si recupera Udinese-Roma: trovare la data è più semplice

A breve invece dovrebbe essere ufficializzata la data del recupero di Udinese-Roma. La partita, sospesa per un malore a Ndicka, riprenderà dal 72′ e dal punteggio di 1-1. L'incontro dovrebbe tenersi giovedì 25 aprile, probabilmente nel tardo pomeriggio.