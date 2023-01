Il record poco invidiabile di Sergi Gomez: da un anno la sua squadra vince solo quando lui non c’è C’è un calciatore della Liga che non festeggia un successo ottenuto sul campo dal 31 dicembre 2021. L’incredibile striscia di Sergi Gomez è forse un record. In tutto il 2022 l’Espanyol ha vinto solo quando lui non c’era.

A cura di Alessio Morra

Nel calcio si dice che ogni partita è una storia a sé. E ogni annata è o può essere diversa da quella precedente. Così è anche per l'Espanyol, l'altra squadra di Barcellona. Quella meno tifata in città che cerca anche quest'anno di salvarsi. La stagione 2021-2022 è stata buona: 14° posto, salvezza raggiunta senza patemi. In questo campionato invece il piatto piange: penultimo posto e solo due vittorie, ma a verbale c'è un pareggio prezioso contro il Barcellona in un derby colmo di cartellini gialli e rossi estratti da Matheu Lahoz. La stagione è ancora lunga, il campionato non è ancora a metà. La chance di salvarsi ancora c'è. Come si suol dire bisogna provare a vincere la prossima. Tra i calciatori che hanno più voglia dei tre punti ce n'è uno che ha una storia particolare. Il suo nome è Sergi Gomez, che non vince una partita da un anno.

Come è possibile che Sergi Gomez non vince mai? Beh, è semplice la risposta. L'Espanyol in questa stagione ha ottenuto solo due successi, ma lui non era in campo. Una semplice casualità, certo. Perché questo difensore è un calciatore di buon livello. È cresciuto con il Barcellona, ha giocato con il Celta e con il Siviglia, con cui ha vinto anche nel 2020 l'Europa League (in finale sull'Inter).

Fatto sta che negli unici due successi stagionali dell'Espanyol lui non c'era – squalificato nell'1-0 all'Athletic Bilbao e non convocato nell'1-0 al Valladolid. Poco male. Perché i tre punti servono sempre. Però è certamente curioso notare che Gomez ha disputato 13 partite su 16, nelle tre in cui è mancato sono arrivati due successi. Il suo bilancio è personale in stagione quindi è di 0 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte (nell'altra partita in cui è mancato per squalifica arrivò un ko 3-1 con il Real Madrid) nella Liga.

Essendo curioso questo dato in Spagna è venuto semplice andare a controllare le statistiche dell'Espanyol con Gomez in campo e si è notato che il difensore nel 2022 sul campo non è riuscito a vincere nemmeno una partita. Incredibile ma vero. Un po' perché il club catalano lo scorso anno nella seconda parte di stagione è andato peggio che nella prima (tre vittorie contro sette).

Ma è anche vero che in quei tre match vinti Sergi Gomez non c'era mai. Davvero curioso. Tant'è che il personale 2022 del difensore si è chiuso con zero vittorie sul campo. L'ultimo successo dell'Espanyol con Gomez schierato dal tecnico è datato 31 dicembre 2021, Valencia-Espanyol 1-2.

Il calciatore non vede l'ora di chiudere questo tabù e l'Espanyol non aspetta altro che conquistare i tre punti. Il prossimo incontro è contro il Getafe, in programma domenica 15 gennaio alle ore 14. Vedremo come finirà e se Sergi Gomez sarà titolare.