Il primo Napoli di Calzona fa 1-1 col Barcellona in Champions: Osimhen risponde a Lewandowski

Victor Osimhen evita la sconfitta al Napoli nell'andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona. La prima di Calzona sulla panchina degli azzurri finisce in pari. Il punteggio di 1-1 è maturato tutto nella ripresa dopo l'iniziale vantaggio catalano firmato Lewandowski. I padroni di casa creano poche occasioni ma l'attaccante nigeriano con un guizzo riesce a sorprendere la difesa di Xavi regalando un pareggio d'oro ai partenopei in vista del ritorno.

Il Barcellona schiaccia il Napoli nel primo tempo

La prima mezz'ora al Maradona è stata quasi interamente di marca Barcellona. I catalani hanno immediatamente preso il possesso palla creando diversi occasioni da gol. La prima e la seconda subito con Yamal che ha trovato la risposta pronta di Meret. Lo stesso portiere del Napoli si è dovuto superare poco dopo con un intervento di piede respingendo un tiro di Lewandowski quasi in area piccola su preciso assist da sinistra di Cancelo. Il Napoli sempre incapace di uscire dalla propria metà campo e per questo il Barcellona continua a mantenere il pallino del gioco.

Gundogan ci prova con una potente conclusione da fuori chiamando ancora una volta agli straordinari Meret che deve respingere in angolo. Per vedere all'opera la squadra di Calzona si dovranno attendere gli ultimi 10 minuti della prima frazione. Gli azzurri salgono con il baricentro iniziando a stazionare nella trequarti blaugrana. I partenopei non creano vere e proprie palle-gol, ma danno un segnale forte, iniziando ad aggredire la squadra di Xavi guadagnando un po' di possesso palla. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Due gol nel secondo tempo: segnano Lewandowski e Osimhen

Il Barcellona ricomincia il secondo tempo un po' schiacciato nella propria metà campo da un Napoli inizialmente propositivo. Poi gli azzurri hanno nuovamente lasciato il pallino del gioco ai catalani che con il solito asfissiante possesso palla che porta Yamal da sinistra a creare una buona palla gol. Il giovane talento dei blaugrana mette al centro una palla bassa per l'accorrente Gundogan che però calcia debolmente tra le braccia di Meret. È solo il preludio al gol del Barcellona che arriva poco dopo.

Gran giocata di Lewandowski che riceve da Pedri appena dentro l'area spalle alla porta, il polacco stoppa benissimo, si aggiusta il pallone e con un destro secco conclude a fil di palo alle spalle di un incolpevole Meret. Successivamente Pedri tenta di trovare lui il gol ma la conclusione da fuori viene respinta non benissimo in angolo dallo stesso Meret. Ma proprio quando sembrava tutto finito, il Napoli trova il gol del pareggio con Osimhen bravo a rubare il tempo a Inigo Martinez e mettere in rete la palla del definitivo 1-1.